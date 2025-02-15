По его словам, европейцам нужно будет усилить коллективную безопасность и стать более автономными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность того, чтобы переговоры о мире вела именно Украина.

"Если [Дональд Трамп] действительно может убедить президента Путина остановить агрессию против Украины, то это отличная новость. Тогда только украинцы смогут вести дискуссии о прочном и длительном мире. Мы им в этом поможем", - написал Макрон в сети X.

Политик также вернулся к идее, которую он высказал об оборонных расходах ЕС, что установленные Евросоюзом ограничения бюджетного дефицита (не более 3% ВВП) и госдолга (не более 60% ВВП) устарели и должны быть пересмотрены в условиях необходимости наращивать расходы на оборону (Франция и так не придерживается этих лимитов).

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"Мы, европейцы, должны будем укрепить свою коллективную безопасность и стать более автономными. Франция в полной мере будет играть свою роль в ускорении этого процесса", - написал Макрон.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать шаги для справедливого окончания войны. Украинский лидер поблагодарил Макрона за приверженность принципу не говорить об Украине без Украины.

Война в Украине - возможность переговоров

Министр иностранных дел Китая приветствовал переговоры между США и Россией, направленные на урегулирование войны в Украине. Он подчеркнул, что европейские страны также должны быть вовлечены в этот процесс.

По его словам, эта война происходит на европейской земле и "Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта".

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