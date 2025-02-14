В частности, это участие Евросоюза в переговорах на стороне Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три условия для достижения справедливого и долговременного мира в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, у президента Еврокомиссии спросили, будет ли она участвовать в будущих переговорах, посвященных прекращению войны России против Украины.

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"Абсолютно, потому что Украина нуждается в справедливом и долговременном мире. Если мы хотим достичь этой цели - и очень важно, чтобы у нас был справедливый мир, потому что другие наблюдают, придерживаемся ли мы своих принципов... Поэтому это только возможно с Евросоюзом, который выступает на стороне Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В связи с этим, еще одним из компонентов она назвала гарантии безопасности, а другим - процесс вступления Украины в ЕС.

"Это три условия, чтобы иметь справедливый и долговременный мир", - убеждена фон дер Ляйен.

Кроме того, она сказала, что в Европе стремятся ускорить процесс приобретения Украиной членства в ЕС.

"Мы хотим активизировать нашу работу для ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз. Мы уже достигли значительного прогресса. Но опять же, теперь пришло время сдвинуть горы в Европейском Союзе", - отметила фон дер Ляйен.

Также она сказала, что надо увеличить возможности осуществления расходов из национальных бюджетов, отстаивать совместное европейское финансирование для проектов, представляющих общий европейский интерес, и ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

"Это должна быть цель новой Европы, которая упорно работает над реализацией этих целей", - сказала президент Еврокомиссии.

Каллас раскритиковала возможность мирного соглашения без участия Украины

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кас Каллас убеждена, что любое соглашение между США и РФ о прекращении огня, которое может быть заключено за спиной Украины и Евросоюза, потерпит неудачу. Она сравнила текущую ситуацию с тем, что произошло перед Второй мировой войной в 1938 году.

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