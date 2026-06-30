Украина не получит от Польши самолеты МиГ-29: министр обороны назвал причину

При этом он подчеркнул, что решение польского правительства передать Украине военную технику в начале войны было правильным.

Украина не получит от Польши обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Варшава не получила от Киева дроны. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat News.

Он заявил, что Польша предложила "партнерский подход", и украина его приняла ,но не реализовала.

"Поэтому нет МиГов для Украины, потому что нет дронов или дроновых возможностей для Польши", - сказал он.

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Он также признал, что Украина в настоящее время обладает значительными возможностями в сфере беспилотников.

"У них настолько большие возможности, что когда им поставляют военную технику, то иногда речь идет о символическом, но очень важном аспекте: чтобы они поделились ноу-хау, частично предоставили доступ к технологиям. Они действительно очень сильны в этом. И они на это согласились, но потом вышли из этих договоренностей", – заявил он.

В то же время министр обороны Польши подчеркнул, что решение польского правительства передать Украине военную технику в начале российского вторжения без каких-либо условий было правильным.

"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Тогда Украина находилась в гораздо более сложном положении", – отметил он.

Польские МиГи для Украины

Уже несколько месяцев обсуждается идея передачи Украине старых польских МиГ-29. В декабре 2025 года Варшава работала над передачей Украине 6–8 истребителей, которые должны были быть списаны с баланса польской армии до конца того года. Обсуждалась схема обмена на украинские беспилотные технологии.

В январе 2026 года Польша раскрыла планы поставить Украине до девяти таких самолетов.

В то же время на фоне скандала с УПА в Польше стали звучать заявления об отказе от передачи истребителей. Так, сами украинцы в них не очень заинтересованы. Об этомзаместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил что Польша до сих пор не передала Украине истребители МиГ-29 главным образом из-за того, что сами украинцы в них не очень заинтересованы.

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