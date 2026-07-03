Польша не передаст Украине последние МиГ-29: насколько это критично для ВСУ

Эксперты считают, что это не станет серьезным ударом для Воздушных сил ВСУ, хотя часть самолётов могла бы пригодиться.

Польша решила не передавать Украине свои последние истребители МиГ-29, а вместо этого утилизировать их. По данным Defense Express, речь идет о 14 самолетах, которые достигли предельного срока эксплуатации и ранее рассматривались как потенциальная военная помощь Киеву.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил это решение тем, что Украина не передала польской стороне военные технологии, на которые Варшава рассчитывала в обмен на самолеты. В частности, речь шла об отдельных разработках в сфере беспилотных систем и ракет.

В составе польских Военно-воздушных сил оставались 14 МиГ-29 – 11 одноместных и три учебно-боевых двухместных истребителя.

Видео дня

Несмотря на солидный возраст, эти самолеты в 2011–2014 годах прошли модернизацию. Они получили новые бортовые компьютеры, современные системы навигации, связи и дисплеи в кабине.

Впрочем, обновление не коснулось радиолокационной станции, вооружения и других ключевых боевых систем, поэтому по своим возможностям они близки к словацким МиГ-29АС, которые Украина получила в 2023 году.

Не все самолеты были пригодны к полетам

В Defense Express отмечают, что цифра в 14 самолетов является скорее номинальной. На самом деле боеспособных машин, вероятно, было значительно меньше.

Например, из 13 словацких МиГ-29АС, переданных Украине, девять на момент передачи даже не могли совершать полеты. Их пришлось разбирать и транспортировать на автомобилях.

Поэтому эксперты предполагают, что часть польских МиГ-29 могла использоваться лишь в качестве источника запасных частей, тогда как остальные нуждались бы в ремонте перед возвращением в строй.

Является ли это большой потерей для Украины

По мнению аналитиков, даже несколько дополнительных истребителей были бы полезны для Украины, которая уже четвертый год отражает российскую агрессию. В то же время решение Польши не имеет критического значения. Одной из главных проблем остается не только количество самолетов, но и подготовка пилотов.

В настоящее время украинские летчики проходят переподготовку на западные истребители F-16, Mirage 2000-5 и Gripen. Ожидается, что первые шведские истребители Gripen могут поступить в Украину в начале 2027 года.

Эксперты также обращают внимание на то, что Варшава в конечном итоге перевела вопрос передачи МиГ-29 из сферы военной помощи в плоскость коммерческих переговоров, предложив обмен на украинские технологии в сфере беспилотников и ракет. После срыва этих договоренностей Польша решила утилизировать самолеты.

Польские МиГи для Украины – что известно

Напомним, ранее в Минобороны Польши заявили, что нет МиГов для Украины, потому что нет дронов или дронных возможностей для Польши. Украина якобы сначала дала на это согласие, но затем отказалась от такого сотрудничества.

Эти самолеты уже немолоды – в польских ВВС они находятся на вооружении с 1989 года. Поэтому сейчас их заменяют на более современные самолеты, однако они до сих пор участвуют в миссиях. Впоследствии эти самолеты будут утилизированы.

Вас также могут заинтересовать новости: