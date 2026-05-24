Опальный российский политик заявил, что массированные удары по Украине необходимо продолжать.

Скандальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично прокомментировал массированную атаку на Украину в ночь на 24 мая, назвав ее "жестким ответом на террористические удары по детям", вероятно, в Старобельске Луганской области.

В своем Telegram-канале Медведев написал, что украинцам якобы "нужно было получить массированные удары" по Киеву и другим объектам.

"Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более, что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней киевской власти. Что, конечно, важно для нее во время предстоящих выборов в стране 404", – написал скандальный политик.

Медведев также выразил убеждение, что России стоит продолжать удары по Украине, даже если это может "спровоцировать укрепление неонацистского режима".

"Нужно бить – как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не меньше, чем потеря боевого знамени", – цинично добавил Медведев.

Массированная атака на Украину 24 мая

Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты атаковали Киев и область. Пострадали все районы города. Сообщалось о двух погибших и десятках пострадавших. Очень сильные разрушения на Лукьяновке – там дотла сгорел ТРЦ и рынок, также частично разрушена многоэтажка. Повреждена станция метро.

Также во время ночной атаки россияне нанесли удар по Белой Церкви баллистической ракетой средней дальности "Орешник" ("Кедр").

В результате атаки в области погибли два человека. Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них – ребенок, девочке еще нет года. Больше всего пострадавших – в Фастовском районе.

