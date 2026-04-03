'Толерантность' РФ по отношению к Украине исчерпана из-за европейского выбора, – Медведев

По словам чиновника, Европейский Союз представляет собой реальную военную угрозу для РФ.

Москва должна отказаться от "толерантного отношения" к стремлению Украины вступить в Европейский Союз, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Reuters.

"ЕС больше не является лишь экономическим союзом. Он может превратиться, и довольно быстро, в полноценный военный альянс, открыто враждебный России, и в некоторых аспектах худший, чем НАТО", – сказал он.

Политик призвал руководство своей страны действовать жестче.

"Пришло время отказаться от толерантного отношения к нашим соседям, которые присоединяются к тому, что сейчас является военно-экономическим Европейским союзом", – заявил Медведев.

Кроме того, по его мнению, несмотря на внутренние споры в НАТО, США вряд ли покинут Альянс полностью. Однако политик считает, что Вашингтон может пойти на символические шаги и сократить количество своих военных в Европе.

Война в Иране

Ранее Медведев обрушился на США из-за их нападения на Иран, обвинив Вашингтон в "играх под прикрытием" и отсутствии искреннего желания вести переговоры. Он назвал действия американцев частью глобальной политики давления и вмешательства и сравнил историческую выносливость Персидской империи с короткой историей США.

Напомним, Трамп объявил о двух новых стратегических объектах, по которым американские силы планируют нанести удары: мосты и электростанции. Он также пообещал, что США нанесут "чрезвычайно сильный удар" по Ирану в течение следующих двух-трех недель и стремятся вернуть страну "в каменный век", подчеркнув продолжение военного давления на Тегеран.

Вас также могут заинтересовать новости: