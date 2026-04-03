Трамп объявил о двух следующих целях в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующими двумя целями Америки в Иране будут мосты и электростанции. Об этом сообщает Newsweek.

"Наши военные, самые великие и мощные (безусловно!) в мире, даже не начали уничтожать то, что осталось в Иране. Дальше мосты, потом электростанции! Руководство нового режима знает, что нужно сделать, и это нужно сделать быстро", – написал он в посте на Truth Social.

Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп в своей речи в среду вечером заявил, что американские войска вскоре "завершат работу" и что "основные стратегические цели приближаются к завершению". Он также пообещал нанести Ирану "чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель" и вернуть его "в каменный век".

Видео дня

Война США в Иране

Как сообщал УНИАН, представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари заявил, что у Ирана есть секретные склады оружия и боеприпасов, до которых США и Израиль не смогут добраться.

Он отметил, что цели, по которым до сегодняшнего дня били американские и израильские военные, на самом деле не имеют особого значения, поскольку стратегическое военное производство якобы находится в других местах.

Это заявление прозвучало на фоне речи президента США Дональда Трампа о "убедительной победе" над Ираном.

Таким образом, Тегеран, в свою очередь, дает понять, что, несмотря на недавние удары, его военный потенциал не уничтожен.

