'Миротворец показал лицо': Медведев набросился на США из-за операции в Иране

Медведев назвал переговоры с Ираном "операцией прикрытия" и сравнил историческую выносливость США и Персидской империи.

Бывший премьер-министр и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал военную операцию США в Иране, назвав предварительные переговоры между странами "операцией прикрытия".

В Telegram Медведев заявил, что США якобы заранее не стремились договариваться с Ираном, готовя операцию.

"Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться", – написал он.

Видео дня

Также скандальный политик отметил, что вопрос заключается в том, "кто имеет больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага". При этом он напомнил, что США существуют "каких-то 249 лет", а Персидская империя была основана более 2500 лет назад.

"Посмотрим лет через 100 лет", - добавил он.

Атака на Иран - последние новости

28 февраля Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны – Тегеране.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.

В ответ Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны.

Вас также могут заинтересовать новости: