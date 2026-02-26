Личная драма авианосца: USS Gerald R. Ford столкнулся с неожиданными проблемами

Напряженное развертывание USS Gerald R. Ford показывает человеческую и техническую цену для экипажа.

Новейший и крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток, где обострение отношений с Ираном повышает риск военного противостояния. Однако длительное пребывание в море дается экипажу с трудом. Моряки и их семьи сталкиваются с пропущенными важными событиями и растущей усталостью из-за возможного 11-месячного развертывания, пишет 19FortyFive.

"Один моряк скорбел о смерти своего прадеда. Другой думает о том, чтобы покинуть ВМС после почти года разлуки со своей маленькой дочерью", – отмечает Wall Street Journal.

Проблемы с канализацией и санитарией

Развертывание выявило и технические трудности. Сообщается о проблемах с вакуумной канализационной системой авианосца, обслуживающей примерно 650 туалетов на борту. По словам представителей ВМС, среднее время на обслуживание каждого вызова составляет один день, но ситуация постепенно улучшается.

"Со мной связалась мать моряка на борту USS Ford. Она была обеспокоена санитарными условиями", – рассказал Стив Волш из WHRO.

Рекордное развертывание и последствия для экипажа

Обычно мирные развертывания авианосцев длятся шесть месяцев. USS Gerald R. Ford уже более восьми месяцев находится в море, и планируется продление до 11 месяцев – рекорд для современных ВМС США. Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери отмечает: "Перегрузка экипажей может стать проблемой для всего флота".

Некоторые члены экипажа серьезно рассматривают возможность увольнения после возвращения. "Больше всего болит непредсказуемость того, когда я снова увижу свою семью", – делится морячка на борту.

USS Gerald R. Ford как символ мощи США

Несмотря на все трудности, авианосец остается ключевым символом сдерживания и готовности ВМС США в нестабильном регионе. Его ударная группа, 12-я авианосная, вошла в Средиземное море после прохождения через Гибралтарский пролив. Ближневосточное развертывание показывает стратегическую важность судна, которое может поддерживать военные операции, включая авиационные и надводные миссии.

"Когда наша страна зовет, мы отвечаем", – написал капитан Дэвид Скароси в письме к экипажу, признавая потери в личной жизни моряков.

Потенциальные угрозы и стратегическое значение

USS Gerald R. Ford является не только крупнейшим, но и самым современным авианосцем в мире. В то же время он является ценной целью для потенциальных атак. По словам экспертов, судно имеет массу около 100 000 тонн и мощную ударную силу, что делает его критически важным активом ВМС США в глобальной военной стратегии.

