Путину придется признать реальность: американский эксперт пояснил, почему РФ уже проиграла

Хотя боевые действия продолжаются, война Путина в Украине стратегически завершилась его проигрышем.

Лучшие дни для российской армии в войне против Украины уже остались позади. Такой прогноз в колонке для американского аналитического онлайн-журнала 19fortyfive.com сделал эксперт в сфера национально безопасности, внешней политики и обороны Джеймс Джей Карафано.

Он указал, что Путин не смог достичь своих стратегических целей в Украине. И хотя боевые действия могут продолжаться еще месяцы или даже дольше, этого уже ему не достичь, поскольку армия РФ прошла кульминационный момент. Автор пишет, что когда такой момент наступает, то преимущество переходит от атакующей силы к противнику.

"Война формально прекратится, когда Путин проголосует за уход. Прогнозисты могут предсказывать что угодно, но только человек в Москве знает, когда будет достаточно. При этом существуют реалии, с которыми россиянам придется смириться", - пишет он.

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Будущее для Украины

Он считает, что при любых сценариях Украина останется независимым европейским государством - одним из важнейших с экономической и военной точек зрения. В первую очередь благодаря крупнейшей в Европе армии, которая прошла боевую закалку. Кроме того, Украина теперь обладает "одной из самых производительных и инновационных оборонно-промышленных баз в Европе". И спрос на украинскую продукцию будет расти, предполагает он:

В новом мире оборонно-промышленная база является частью обычного сдерживания. А страны, которые демонстрируют способность вести затяжную войну, поддерживать критически важную инфраструктуру, производить оружие и боеприпасы, становятся менее привлекательными врагами. И Украина станет грозной добычей для любого потенциального агрессора.

После завершения войны, считает он, Украина станет одной из основных стран в Европе, обеспечивая продовольственную безопасность и добывая уникальные полезные ископаемые. Автор также не исключил, что Украина будет включена в цепочку поставок полупроводников, критически важных минералов и искусственного интеллекта. А также интегрируется в региональную сеть морских перевозок, поскольку Украина вытеснила Россию из большей части Черного моря.

Что ждет Европу, НАТО и Россию

Он отмечает, что США не готовы окончательно оставлять Европу и НАТО, иначе "Трамп бы давно ушел". Он также считает, что именно при президенте Трампе Украина добилась "самых впечатляющих успехов", а Россия "потерпела самые серьезные неудачи".

Последний год, напомнил он, показал российскую уязвимость для глубоких ударов. А НАТО тем временем создает систему наступательной и оборонительной обороны. Они закупают вооружение, которое также способно наносить удары по России, а также создают европейские системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также защиты от беспилотников.

При этом российский диктатор будет пытаться делать попытки дестабилизации, запугивания и обескураживания противников. Автор предположил, что от РФ стоит ждать не только открытой войны, но и "политических, экономических и гибридных войн", а также "транснациональных преступлений и попыток создания оружия массового уничтожения".

"Эти действия будут происходить по мере того, как Путин, мастер катастроф, будет считать это необходимым, но они всегда будут частью его арсенала", - написал он.

При этом для Путина остается определенная степень легитимизации, если он "примерит на себя роль Горбачева" и использует российский ядерный арсенал, как инструмент влияния в переговорах о контроле вооружений между США и Китаем. Однако успех тут зависит в первую очередь от готовности Китая к таким переговорам.

При этом он отметил, что Путину понадобиться западный опыт для восстановления энергетического и цифрового сектора, возрождения космической отрасли. Однако, никто не готов "давать ему что-либо даром", поэтому он должен был готов идти на дополнительные условия в таких переговорах.

Варианты для Путина - больше новостей

Напомним, что по мнению оппозиционного российского экономиста Владислава Иноземцева, проблемы с экономикой вряд ли заставят Россию прекратить войну против Украины, однако решающим фактором может стать масштабное общественное недовольство внутри страны или протест части элиты.

При этом одним из дальнейших вариантов для Путина называют расширение войны и перенос в Европы. И возникает вопрос - решится ли Путин проверить Альянс на прочность.

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