Олег Давыгора

КНДР в настоящее время занимает "ключевую позицию" среди иностранных поставщиков оружия и военной техники России

Северная Корея стала одним из важнейших иностранных поставщиков военной техники для России, обеспечивая от 25% до 40% потребностей Москвы в артиллерийских боеприпасах на войне против Украины.

Она поставила миллионы снарядов, баллистических ракет и сотни артиллерийских систем с 2023 года.

В документе, предоставленном в ответ на запрос Kyiv Post, Военная разведка Украины (ГУР) заявила, что масштабы и регулярность поставок свидетельствуют о том, что военно-техническое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой стало "системным".

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По оценке ведомства, Северная Корея в настоящее время занимает "ключевую позицию" среди иностранных поставщиков оружия и военной техники России, поставляя от четверти до двух пятых артиллерийских боеприпасов, используемых российскими войсками.

В ГУР сообщили, что с июня 2023 года Россия получила от Северной Кореи более 100 баллистических ракет КН-23 и КН-24 вместе с пусковыми установками. По меньшей мере 80 из этих ракет уже были использованы.

Первое зафиксированное применение северокорейских баллистических ракет Россией произошло 29 декабря 2023 года, когда одна ракета упала в поле в Запорожской области Украины. Ракеты были использованы снова 2 января 2024 года во время массированного удара по Харькову, в результате которого погибли два человека и 62 получили ранения.

Сообщения 2025 года свидетельствуют о том, что точность ракет повысилась по мере развития войны.

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Важно, что Пхеньян также поставил более 600 артиллерийских систем различных типов и калибров, включая 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989 "Коксан", 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991, 107-мм реактивные системы залпового огня Тип 63, самоходные противотанковые ракетные комплексы, 122-мм буксируемые орудия Д-74 и 140-мм минометы Тип 76.

Кроме того, по данным ГУР, Северная Корея поставила более 7 миллионов боеприпасов, включая минометные, артиллерийские, танковые и реактивные боеприпасы калибром от 82 до 240 мм, а также противотанковые управляемые ракеты.

Разведывательное агентство заявило, что оборонная промышленность Северной Кореи способна производить от 1 до 2 миллионов артиллерийских снарядов в год, с минимальной ежемесячной производственной мощностью от 30 000 до 50 000 снарядов. В сообщении говорится:

"Значительная часть этой продукции может быть поставлена ​​Российской Федерации, если будет принято соответствующее политическое решение".

Отмечается, что несмотря на широкое военное сотрудничество, нет никаких признаков того, что Россия использует высокотехнологичные северокорейские компоненты при производстве беспилотников или ракетных систем.

Что получила КНДР

Продажа оружия России принесла Северной Корее миллиарды долларов. Северная Корея направила более 15 000 военнослужащих на российскую линию фронта, примерно треть из них погибли или получили ранения. Северная Корея также поставляла боеприпасы и другое оружие, которое, по мнению южнокорейских аналитиков, принесло режиму миллиарды долларов.

Важно, что эти продажи и поставки оружия помогли обеспечить поставки энергоносителей и строительных материалов, позволив северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну начать общенациональный строительный бум и расширить поставки энергоносителей, несмотря на санкции ООН.

При этом экономика Северной Кореи выросла почти на 4% в 2024 году - это самый быстрый темп роста за восемь лет - и продолжает расти, а спутниковые снимки показывают, что ночью страна в три раза ярче, чем пять лет назад, особенно в промышленных районах.

Новый экономический рост изменил повседневную жизнь, особенно в Пхеньяне. В столице внедрена оплата с помощью QR-кодов, начато использование китайских электромобилей, открылись зоомагазины и игровые кафе.

В прошлом году Северная Корея построила около 10 000 новых домов в своей столице, и Ким Чен Ын заявил, что "все коренным образом изменилось".

Оружие КНДР

Недавно Северная Корея ввела в эксплуатацию свой первый эсминец класса 5 000 тонн, а лидер Ким Чен Ын пообещал построить ещё больше кораблей, размеры которых вдвое превысят эти показатели, а также оснастить военно-морской флот ядерным оружием.

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