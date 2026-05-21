Способна ли Беларусь на прямое наступление против Украины: военный эксперт поделился прогнозом

Нарожный не исключает вариант, при котором противник может зайти на некоторые участки относительно небольшим подразделением.

Из Беларуси, скорее всего, не будет прямого наступления или какого-то значительного скопления войск и техники, высказал мнение в интервью Украинскому радио военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Это просто бессмысленно делать с их точки зрения, хотя недооценивать Герасимова все же не стоит", – отметил он.

При этом военный эксперт спрогнозировал и другие возможные варианты развития событий.

"А вот другой сценарий – абсолютно реальный. Я имею в виду просто скопление войск. Они завезут туда условно 50-60 тысяч, и мы не сможем не реагировать на эту ситуацию", – признает Нарожный.

Он пояснил, что в таком случае нам нужно будет с какого-то другого участка фронта перебросить туда войска.

"То есть это банальное сдерживание сил. Они будут просто стоять, мы тоже будем стоять, а в этот момент на других участках фронта могут происходить активные боевые действия", – добавил Нарожный.

Также военный эксперт признает, что бомбить приграничные территории – это они, к сожалению, могут сделать. Он привел пример, что в Сумской области все населенные пункты на расстоянии, кажется, 6-7 км отселены.

"Они отселены именно потому, что Россия системно просто бомбит эти села без какой-либо цели. Создают так называемую "буферную зону". И такую же историю они могут повторить на приграничных территориях Черниговской области только для того, чтобы Украина на все это реагировала. Вывозила людей, задействовала полицию, технику, осуществляла какие-то оборонительные меры и т. д.", – поделился Нарожный.

Не исключен и третий сценарий – это работа диверсионных групп. Однако он добавил, что им в таком случае нужно пересечь границу, а это сделать очень сложно, поскольку там леса, болота. В то же время Нарожный не исключает, что "где-то найти какую-то лазейку они теоретически смогут".

"И мы опять-таки не сможем на это не реагировать. А это означает, что мы с других участков фронта перебросим туда дополнительные силы, усилим подразделения, которые там находятся, и это будет значительное отвлечение войск", – отметил военный эксперт.

Он не исключает еще один вариант, когда противник может зайти на какие-то участки относительно небольшим подразделением.

"Я не хочу говорить, что это будет зеркальная ситуация, как на Курщине, потому что здесь это нереально сделать. На Курщине принципиальное отличие заключалось в том, что враг совершенно не готовился, и мы вошли на их территорию просто как "нож в масло", – рассказал Нарожный.

Он уверен, что здесь врагу так войти не получится, потому что Украина готовится. В частности, там построены укрепления и стоят подразделения с серьезным вооружением и хорошо подготовленными людьми.

"Но нечто вроде такого проникновения возможно. То есть они могут перебросить туда пару тысяч человек, начнут боевые действия на границе с Украиной, и нам снова придется на это все каким-то образом реагировать", – добавил он.

Военный эксперт отметил, что понятно, каким в этот момент будет информационный фон, мол, "из Беларуси идет наступление". Нарожный не исключает, что враг захочет вызвать какую-то панику в Киеве или в других городах Украины.

Лукашенко сделал заявления об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что его страна может вступить в войну против Украины, если подвергнется агрессии. При этом Лукашенко добавил, что пока "в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной".

Также мы писали, что Лукашенко заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения отношений. Лукашенко отметил, что это может произойти "в любой точке Украины, Беларуси". В то же время он добавил, что "с американцами, немцами, поляками, литовцами и латвийцами у нас есть о чем поговорить, а с Украиной не о чем".

