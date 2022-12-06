Накануне в эфире "либерального" телеканала проговорились, что могли помочь российским военным "оснащением".

Латвийский регулятор аннулировал лицензию на вещание российского телеканала "Дождь", заявил председатель регулятора Иварс Аболиньш в Twitter.

В сообщении сказано, что лицензию у россиян отобрали в связи с угрозой национальной безопасности.

"В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, сегодня утром NEPLP принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала Дождь", - написал Аболиньш.

По его словам, руководство "Дождя" не понимало характер и серьезность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом.

"Законы Латвии должны уважать все", - подытожил Аболиньш Аболиньш.

На сайте самого издания указано, что телеканал "приостанавливает свою работу".

Новый скандал с телеканалом "Дождь"

2 декабря в эфире телеканала ведущий новостей заявил, что команда продолжит рассказывать о путинской мобилизации, заявив, что надеется, что таким образом "многим мобилизованным мы помогли, в том числе, обеспечением и элементарными удобствами на фронте".

Латвийский регулятор оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро, предупредив, что после третьего нарушения у СМИ отберут лицензию.

Впоследствии "Дождь" заявил, что зрители якобы не так поняли слова ведущего. Самого же ведущего уже успели уволить.

Сотрудники "Дождя" называют себя либеральным медиа. Россияне бежали из России в Латвию и продолжают вещать для своих граждан.

Ранее "Дождь" выложил карту Украины без Крыма.

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