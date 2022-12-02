Речь идет об уголовной ответственности за поддержку деятельности, направленной против территориальной целостности, независимости любой страны.

Сегодня Служба государственной безопасности (VDD) Латвии начала расследование относительно высказываний на телеканале "ТВ Дождь" по поддержке российских оккупационных войск на территории Украины, сообщает сайт латвийской спецслужбы.

В сообщении сказано, что в программе новостей "Здесь и сейчас" на телеканале "ТВ Дождь" 1 декабря прозвучали высказывания, которые "вызывают подозрения относительно содействия этого телеканала бойцам российско-оккупационных войск".

"Во время программы ее ведущий предложил зрителям ознакомиться с условиями мобилизованных россиян на фронте и выразил надежду, что телеканал уже смог помочь многим российским солдатам "экипировкой и элементарным обеспечением", - отмечают в Службе государственной безопасности Латвии.

При этом отмечают, что, учитывая преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против Украины и ее народа, оказание какой-либо поддержки России-агрессору является недопустимым. VDD напоминает, что за прямой или опосредованный сбор или передачу финансовых ресурсов или иного имущества стороне, которая принимает участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, чья деятельность направлена против территориальной целостности или политической целостности, независимости страны или иным образом противоречит международным законам, предусмотрена уголовная ответственность.

В спецслужбе Латвии подчеркивают, что неоднократно предупреждали учреждения и должностных лиц, ответственных за принятие решений, что перенос деятельности так называемых независимых СМИ России в Латвию связано с различными рисками.

"Во-первых, разведывательные риски создают представители СМИ, прибывшие из государства-агрессора. Поскольку эти медиакомпании и журналисты долгое время работают на территории страны-агрессора, нельзя исключать, что отдельные СМИ, которые начали работать в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии", - сказано в сообщении.

В VDD отмечают, что вторая угроза - деятельность представителей российских СМИ в Латвии сопряжена с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. "На протяжении многих лет Россия применяла целенаправленные и системные меры воздействия на общественное мнение в соответствии с интересами России, поэтому существует риск того, что сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ", - говорится в сообщении.

Преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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