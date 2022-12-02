Сегодня Служба государственной безопасности (VDD) Латвии начала расследование относительно высказываний на телеканале "ТВ Дождь" по поддержке российских оккупационных войск на территории Украины, сообщает сайт латвийской спецслужбы.
В сообщении сказано, что в программе новостей "Здесь и сейчас" на телеканале "ТВ Дождь" 1 декабря прозвучали высказывания, которые "вызывают подозрения относительно содействия этого телеканала бойцам российско-оккупационных войск".
"Во время программы ее ведущий предложил зрителям ознакомиться с условиями мобилизованных россиян на фронте и выразил надежду, что телеканал уже смог помочь многим российским солдатам "экипировкой и элементарным обеспечением", - отмечают в Службе государственной безопасности Латвии.
При этом отмечают, что, учитывая преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против Украины и ее народа, оказание какой-либо поддержки России-агрессору является недопустимым. VDD напоминает, что за прямой или опосредованный сбор или передачу финансовых ресурсов или иного имущества стороне, которая принимает участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, чья деятельность направлена против территориальной целостности или политической целостности, независимости страны или иным образом противоречит международным законам, предусмотрена уголовная ответственность.
В спецслужбе Латвии подчеркивают, что неоднократно предупреждали учреждения и должностных лиц, ответственных за принятие решений, что перенос деятельности так называемых независимых СМИ России в Латвию связано с различными рисками.
"Во-первых, разведывательные риски создают представители СМИ, прибывшие из государства-агрессора. Поскольку эти медиакомпании и журналисты долгое время работают на территории страны-агрессора, нельзя исключать, что отдельные СМИ, которые начали работать в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии", - сказано в сообщении.
В VDD отмечают, что вторая угроза - деятельность представителей российских СМИ в Латвии сопряжена с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. "На протяжении многих лет Россия применяла целенаправленные и системные меры воздействия на общественное мнение в соответствии с интересами России, поэтому существует риск того, что сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ", - говорится в сообщении.
Преступления россиян в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.
На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.
После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.
14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.