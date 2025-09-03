Также диктатор поблагодарил северокорейских военных за "освобождение" Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "храбрость" северокорейских солдат, которые воюют против Украины. Об этом он сказал во время встречи между лидерами, цитирует Sky News.

Кроме того, Путин назвал военный парад лидера Китая Си Цзиньпина "блестящим".

Известно, что российский и северокорейские диктаторы встретились в государственной резиденции "Дяоютай", когда они прибыли с приема в одном автомобиле.

Путин поблагодарил тысячи солдат КНДР, которые воюют за РФ, за "освобождение" Курской области, которую Украина захватила прошлым летом. Однако уже в апреле российские войска вытеснили ВСУ из этого региона.

По словам диктатора, северокорейские солдаты воевали "храбро и героически", поэтому Россия никогда этого не забудет.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее разведка Южной Кореи рассказала, сколько военных КНДР погибло на войне в Украине. По информации разведчиков, в результате боевых действий погибло около 2 тысяч таких солдат.

Также известно, что Северная Корея планирует дополнительно отправить в Россию около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал "прекрасную жизнь" семьям солдат КНДР, погибших на войне против Украины. Он принял семьи солдат и выразил "скорбь за то, что не удалось спасти драгоценные жизни" погибших мужчин, которые якобы, по его словам, пожертвовали своей жизнью, "защищая честь страны".

"Они не написали мне даже короткого письма, но я думаю, что они доверили мне свои семьи, включая своих любимых детей", - сказал лидер КНДР.

