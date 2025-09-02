Разведка Южной Кореи раскрыла, сколько военных КНДР погибло на войне

Северокорейский диктатор может отправить на фронт дополнительные силы.

Около 2 тысяч северокорейских военных погибли на войне в Украине. Пхеньян может отправить на фронт дополнительные силы, сообщает Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

По данным разведки, Северная Корея также планирует дополнительно отправить в Россию около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

Известно, что с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих и оружие для поддержки военных усилий России против Украины.

Участие КНДР в войне против Украины

Северная Корея (КНДР) стала активным сторонником России в войне против Украины, предоставляя материальную, военную и дипломатическую поддержку. После признания так называемых "республик" Донбасса в июле 2022 года, Северная Корея сделала несколько существенных шагов: заключила военный союз с Россией в июне 2024 года, предоставляя обязательства взаимной помощи в случае агрессии.

С 2022 года КНДР поставляла России миллионы артиллерийских снарядов, десятки тысяч боеприпасов, системы залпового огня, а также короткометражные баллистические ракеты - в частности KN-23 и Hwasong-11 - предназначенные для атак на украинские города.

В целом, по оценкам, КНДР отправила в Россию более десяти тысяч солдат, которые воевали на ее стороне в Курской области. Часть из них понесла серьезные потери. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "прекрасную жизнь" семьям "мучеников", погибших на российской войне против Украины.

