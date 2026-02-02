РФ поддерживает элитное увлечение лидера КНДР несмотря на введенные санкции, - СМИ

Элитные племенные и парадные лошади подпадают под категорию товаров роскоши, экспорт которых в КНДР запрещен санкциями Совета Безопасности ООН.

Республика Татарстан, входящая в состав России, стала ключевым поставщиком элитных лошадей для церемониального кавалерийского полка КНДР. Этих животных также использует и Ким Чен Ын, сообщает NK News, ссылаясь на анализ открытых источников, логистических данных и публичных сообщений.

Издание рассказало, что поставки животных происходили в 2024–2025 годах и были ориентированы на высшую военно-политическую элиту КНДР. Известно, что лошадей используют во время публичных мероприятий, военных парадов и символических поездок лидера страны.

Примечательно, что в Северной Корее лошадь является элементом культа власти и атрибутом статуса высшего командования Корейской народной армии.

По словам аналитиков, элитные племенные и парадные лошади подпадают под категорию товаров роскоши, экспорт которых в КНДР запрещен санкциями Совета Безопасности ООН.

Добавляется, что в санкционной логике данные товары не имеют гражданского или гуманитарного назначения и используются исключительно высшей политической и военной элитой режима.

Это означает, что поставки Россией лошадей в КНДР можно рассматривать как нарушение международного санкционного режима. В то же время, как отмечается, использование отдельного региона РФ в качестве центра поставок затрудняет отслеживание маршрутов и происхождения таких грузов.

Издание добавляет, что Россия систематически игнорирует ограничения, введенные против КНДР. Аналитики подчеркнули, что поставки лошадей рассматриваются как часть более широкого политического и символического сближения Москвы и Пхеньяна.

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея в январе текущего года сократила объемы поставок оружия в Россию. В частности, в прошлом месяце был зафиксирован только один случай захода российских судов-контейнеровозов в северокорейские порты. Издание NK News поделилось, что обычно российские корабли совершали не менее трех визитов в корейский порт ежемесячно. Причина паузы в январе неизвестна, но издание предполагает, что это может быть связано с плохой погодой.

Также мы писали, что руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не горит желанием участвовать в "авантюре", которая касается масштабирования участия Северной Кореи в войне против Украины. Лакийчук отмечает, что Россия рассчитывает на привлечение иностранных наемников. Он добавил, что эксперимент с северокорейскими военными показал, что подобный механизм возможен, но масштабирование требует больших затрат.

