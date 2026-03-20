В Испании персонал аэропортов готовит пассажирам неприятный сюрприз на Пасху

Путешественников, направляющихся в Испанию на Пасху, предупредили о возможных перебоях в авиасообщении из-за забастовки сотрудников аэропортов.

Испанские профсоюзы анонсировали масштабные забастовки персонала нескольких крупных аэропортов страны в ближайшие недели.

Забастовки совпадут с пиковым периодом пассажиропотока в пасхальные праздники, когда миллионы пассажиров проходят через испанские аэропорты, сообщает Euronews Travel.

Что нужно знать пассажирам

Наземный персонал аэропортов планирует забастовку во время оживленной Пасхальной недели (Semana Santa).

Забастовки были объявлены испанскими профсоюзами, включая UGT, CCOO и USO, в связи с разногласиями по поводу заработной платы, условий труда и стремлением к заключению общеотраслевых трудовых соглашений.

Сотрудники компании Groundforce, имеющей контракты в 12 испанских аэропортах, начнут бессрочную забастовку с пятницы, 27 марта 2026 года.

Забастовки будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в три временных промежутка: с 5 до 7 утра, с 11 до 17 часов и с 22 до полуночи.

Другие сотрудники наземного обслуживания запланировали 24-часовые забастовки 28-29 марта и со 2 по 6 апреля.

В случае отсутствия соглашения, забастовки могут продолжаться до 31 декабря 2026 года, в том числе и по выходным.

Забастовка затронет некоторые из самых загруженных аэропортов Испании, включая Мадрид-Барахас, Малага-Коста-дель-Соль, Аликанте-Эльче, Пальма-де-Майорка, Барселона-Эль-Прат, Гран-Канария, Тенерифе-Сур и Норте, Лансароте, Фуэртевентура, Валенсия, Ибица и Бильбао.

В связи с этим путешественникам следует подготовиться к очередям и задержкам.

При этом в соответствии с правительственным законодательством, в аэропортах гарантируется минимальный уровень обслуживания. Это означает, что рейсы будут выполняться, однако путешественникам следует быть готовыми к задержкам и изменениям расписания.

Ограниченное количество наземного персонала означает, что время обслуживания рейсов может увеличиться, что вызовет цепную реакцию задержек для последующих рейсов.

В затронутых аэропортах пассажирам также следует учитывать возможность увеличения очередей на регистрацию и сдачу багажа, задержки обработки багажа и замедление процессов посадки и высадки.

Путешественникам рекомендуется следить за статусом своего рейса на сайтах авиакомпаний или аэропортов, прибывать на регистрацию заранее и по возможности использовать ручную кладь вместо зарегистрированного багажа.

Как забастовки персонала портят жизнь пассажирам

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, среди сотрудников транспортной сферы в Европе широко распространенной является практика добиваться улучшение условий труда через забастовки. При этом порой переговоры с работодателями затягиаются на долгие месяцы, а страдать от этого приходится в первую очередь пассажирам – их рейсы отменяются, переносятся или задерживаются.

В частности, на этой неделе из-за страйка персонала аэропорт немецкой столицы Берлина отменял все рейсы на целый день.

Тем временем, на прошлой неделе двухдневную забастовку объявляли пилоты крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa, из-за чего были отменены сотни рейсов.

Вас также могут заинтересовать новости:

