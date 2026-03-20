Melovin разошелся с женихом-военным: бывший певца вскоре закрутил новый роман

Исполнитель объявил о разрыве всего чуть больше месяца назад.

Бывший жених популярного украинского певца Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров), инструктор и парамедик ВСУ Петр Злотя признался, что уже состоит в отношениях, спустя чуть больше месяца после их разрыва.

В своем Instagram в stories парень, отвечая на вопрос о том, в отношениях ли он сейчас, коротко ответил: "Да".

Кроме того, Злотю спросили о любимом воспоминании из жизни, и он написал, что "15 февраля 2026 года - пока это лучший день, вся жизнь впереди, посмотрим".

Стоит отметить, что о разрыве с Петром Злотей Melovin объявил накануне этого дня - 14 февраля, в День всех влюбленных.

Напомним, недавно Melovin поставил точку в разрыве с женихом-военным:

"Никаких измен не было. То, как меня любил этот человек, это было прекрасно. Ряд обстоятельств, которые не дали возможности продолжить эти отношения, останется между нами. Но это не связано вообще с какой-либо драмой, которую можно себе представить. Я невероятно благодарен Петру за все это время...".

