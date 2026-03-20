Бомбардировщикам США запрещен доступ в воздушное пространство ЕС, - AirLive

B-1B Lancer ВВС США был вынужден полностью обходить Пиренейский полуостров и материковую часть Франции.

Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США после операций в Иране возвращаются на базу в Великобританию окольными маршрутами, чтобы избежать воздушного пространства нескольких европейских стран. Об этом пишет издание AirLive.

Так, самолет B-1B Lancer ВВС США с бортовым номером 86-0120 после активных ударов по целям в Иране совершил успешную посадку на авиабазе RAF Fairford в Глостершире рано утром 18 марта 2026 года. При этом, несмотря на срочность возвращения, бомбардировщик был вынужден совершить большой крюк и полностью обойти Пиренейский полуостров.

Необычный путь

Так, после выхода из зоны удара самолет пролетел над Средиземным морем, поддерживая коридор от побережья Израиля к Гибралтарскому проливу. Достигнув Средиземного моря, бомбардировщик совершил резкий правый поворот, двигаясь на север над Атлантическим океаном.

"При этом бомбардировщик B-1 оставался вдали от берегов Португалии, Испании и Франции. Оставаясь в международном воздушном пространстве, экипаж избежал вторжения в территориальные воды Европейского союза", - отмечает издание.

Во время перелета самолет поддерживал крейсерскую высоту от 5 до 7,5 тысяч метров, что является относительно низкой высотой для сверхзвукового бомбардировщика, вероятно, для экономии топлива и улучшения видимости во время длительного облета.

Дипломатический тупик

Как отмечается в статье, необычный маршрут полета является прямым результатом ужесточения позиции в Мадриде и Париже. В то время как Великобритания и США по-прежнему придерживаются единого мнения о необходимости ударов, Франция и Испания официально отказали в разрешении на пролет для миссий, классифицируемых как "наступательные".

"Франция закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов, участвующих в наступательных миссиях против Ирана", – отметил дипломатический источник. "Это ограничение специфично для профиля миссии; оно не распространяется на грузоперевозки, гуманитарные операции или невоенные перевозки, а конкретно на нанесение ударов".

Эта политика вынудила ВВС США полностью обойти стороной Пиренейский полуостров и материковую часть Франции, что увеличило время полета и усложнило операции по дозаправке в воздухе. Это подчеркивает логистические трудности, с которыми сталкиваются американские военные из-за того, что европейские союзники не согласны с боевыми действиями Вашингтона.

Ранее издание The Economist писало, что война США в Иране ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Также аналитики отмечают, что время играет на стороне Ирана, что может вынудить Трампа к еще более жестким действиям.

А Newsweek отмечает, что война Трампа в Иране уже обходится дороже, чем конфликт Джорджа Буша в Ираке в 2003 году.

