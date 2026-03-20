Экзоскелеты в армии: 7-й корпус ДШВ показал, как первым тестирует их (видео)

Экзоскелет позволяет снизить физическую нагрузку на 30 %.

7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) первым в Силах обороны Украины тестирует экзоскелеты.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Корпуса, тестовые образцы экзоскелетов поступили в их подразделения, их уже испытывают в логистике и на боевых позициях. В частности, на Покровском направлении – 147-я отдельная артиллерийская бригада.

В 7 ДШВ отметили, что экзоскелет – это: снижение физической нагрузки до 30%; максимальная скорость передвижения – до 20 км/ч и запас хода – 17 км.

"Ежедневно артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они каждый день носят 15–30 снарядов массой по 50 кг каждый. По результатам испытаний, они меньше устают, быстрее работают и дольше сохраняют боеспособность", – рассказал полковник Виталий Сердюк, начальник управления ракетных войск и артиллерии – заместитель командира 7-го корпуса ДШВ.

Отмечается, что внедрение таких средств – это продолжение реализации философии технодесантной составляющей корпуса. "Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями", – говорится в сообщении.

Экзоскелеты в армии

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба ВСУ, отметил, что украинским пехотинцам за сутки приходится проходить около 10-15 км, перенося нагрузку на себе.

Таким образом, идея использования экзоскелетов реально рассматривается для применения в условиях войны. То же самое касается, в частности, использования роботизированных транспортных систем.

Вас также могут заинтересовать новости: