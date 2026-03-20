В Украине выросло число граждан, которые против вывода ВСУ из Донбасса, - опрос

В феврале такую позицию разделяли 57% опрошенных украинцев, а в марте - 62%.

Несколько возросло количество граждан Украины, которые считают абсолютно неприемлемым условие вывода Сил обороны из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и стран Европы.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 1 по 8 марта 2026 года.

Отношение украинцев к переговорам неизменно

Сначала социологи поинтересовались, верят ли украинцы, что нынешние трехсторонние переговоры Украины, США и РФ приведут к устойчивому миру.

Так, подавляющее большинство украинцев - 71% - не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Верят - 25%.

Еще 4% не смогли ответить на этот вопрос.

Как отмечают социологи, с начала 2026 года никаких изменений по этому вопросу нет. В частности, среди украинской общественности скептицизм относительно успеха нынешних миротворческих усилий является довольно кристаллизованным и устойчивым.

Число украинцев, которые против вывода войск из Донецкой области, растет

Также социологи спросили об отношении к передаче всей Донецкой области под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Как пояснили исследователи, КМИС с января 2026 года задает вопрос, готовы ли украинцы к выводу войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Как показал опрос, в марте 62% респондентов считают категорически неприемлемым вариант передачи под контроль России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку - 33% (хотя из них большинство признают, что это сложное условие). Еще 5% не смогли определиться со своим мнением.

По наблюдениям социологов, по сравнению с серединой февраля 2026 года с 57% до 62% стало чуть больше тех, кто категорически против. Доля тех, кто был согласен в феврале, - 36%, сейчас - 33%.

Как объясняют социологи, в целом можно увидеть, что за последние несколько месяцев общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется и большинство украинцев критически оценивают такую инициативу.

При этом отмечается, что эксперимент КМИС в середине февраля показал: если конкретизировать гарантии безопасности от США и прямо указать, что они не будут включать размещение их войск в Украине, закрытие неба и бесплатное предоставление оружия, то поддержка предложения становится значительно ниже.

Как долго украинцы будут терпеть войну

Вместе с тем, социологи поинтересовались, сколько украинцев еще готовы терпеть войну.

По словам социологов, между концом января и серединой февраля 2026 года произошло значительное снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Если в конце января таких было 65%, то в середине февраля - уже 52%.

В то же время, аналогичный опрос в марте подтверждает выявленную негативную динамику, однако без дальнейшего ухудшения (по крайней мере, сейчас). Так, 54% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. В то же время о более коротком периоде (несколько месяцев-полгода) говорят 28% граждан.

Вывод

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, украинцы продолжают пессимистично воспринимать перспективы нынешних мирных переговоров и не питают чрезмерных ожиданий.

"Основной причиной является недоверие к России (которая постоянно открыто демонстрирует цель уничтожить Украину), но также существенной проблемой является кризис доверия к западным партнерам, особенно - США", - отметил Грушецкий.

Он добавил, что для украинцев принципиальным моментом являются гарантии безопасности и для большинства мир не будет иметь смысла и ценности, если этот мир - "на любых условиях".

"Поэтому украинцы ожидают надежных гарантий безопасности (наполненных конкретным содержанием, а не пустых "заверений" по Будапештскому меморандуму, которые сейчас не признаются по обе стороны океана", - отметил Грушецкий.

Методология исследования

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 1003 респондента. Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Доверие украинцев к президенту - что известно

Как сообщал УНИАН, согласно данным опроса КМИС в марте, доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько выросло в марте по сравнению с февралем. По состоянию на начало марта доверие к Зеленскому составляло 62%, а уровень недоверия - 32%.

