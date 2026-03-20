США назвали два секретных преимущества украинских дронов, которых нет в их технологиях

Актуальность БПЛА в мире возросла из-за боевых действий в Иране, где возникла острая потребность в дронах-перехватчиках

Украина стала мировым лидером в производстве боевых беспилотников, опередив по ключевым показателям даже ведущие оборонные компании США, пишет издание Air and Space Forces Magazine.

"Лучшие в мире беспилотники с точки зрения боеспособности и масштабируемости производства находятся в Украине", – подчеркнул руководитель программы Drone Dominance Трэвис Метц.

По его словам, украинские разработки являются лидерами по двум главным критериям: реальной способности побеждать в бою, и возможности производить их в огромных количествах.

В качестве доказательства невероятного мастерства американская сторона приводит операцию "Паутина". В рамках этого проекта обычные недорогие дроны смогли нанести удар по стратегической авиации оккупантов глубоко в тылу.

Чиновник Пентагона отмечает, что США планируют потратить более 1 миллиарда долларов в течение следующих полутора лет на закупку 200 тысяч беспилотников.

Метц подчеркивает, что главная цель их гигантской программы - научиться производить оружие так же дешево и эффективно, как это уже делают украинцы.

На примере ударных FPV-дронов специалист рассказывает, что сейчас цена одного устройства в США составляет около 5 тысяч долларов. Однако он акцентирует внимание на необходимости снизить стоимость как минимум вдвое, ориентируясь на опыт ВСУ.

Он также поделился планами по привлечению передовых компаний-производителей к сотрудничеству. Отметив, что США заинтересованы в переносе части производств на свою территорию, чтобы американские солдаты получили доступ к лучшим мировым технологиям.

Отказ от помощи

Ранее УНИАН писал, что Трамп заявил, будто США не нуждаются в помощи Украины в сфере борьбы с беспилотниками, потому что "знают о дронах все" и имеют собственные технологии. Он сделал такое заявление в интервью, комментируя возможное сотрудничество с Киевом по противодействию иранским беспилотникам в контексте войны на Ближнем Востоке.

Добавим, что на такое заявление американского лидера уже последовали реакции. Военный обозреватель подчеркнул, что Трамп поставил под угрозу жизни американских солдат в войне с Ираном, отвергая украинские беспилотные технологии, которые могли бы помочь противодействовать иранским шахедам. По словам спикера, отказ от украинских предложений был вызван пренебрежением или "ненавистью" к Украине, что может дорого обойтись США.

