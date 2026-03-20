АЗС в день старта кэшбека на топливо огорчили новыми ценниками: сколько стоит бензин

Средняя стоимость дизельного топлива в последний рабочий день недели выросла более чем на 2 гривни за литр.

Средняя стоимость топлива на АЗС в последний рабочий день недели и первый день работы программы "Национальный кэшбэк" на топливо продолжила рост. Больше всего 20 марта подорожало дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость бензина марки А-95 20 марта выросла на 97 копеек за литр, достигнув отметки 71,46 грн/л. Средняя стоимость дизельного топлива в последний рабочий день недели превысила 80 гривень. Дизель, в среднем, на заправках подорожал на 2,09 грн – до 81,25 грн/л. Автогаз же 20 марта прибавил еще 80 копеек. Таким образом, средняя стоимость этого топлива на заправках достигла 44,92 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином в последний рабочий день недели можно заправиться на АЗС "Днепронефть". Средняя стоимость 95-го здесь составляет 67,99 грн/литр. Самый дорогой 95-й на АЗС сетей ОККО и WOG – 74,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO – 73,19 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,79 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом своего "железного коня" в пятницу можно накормить в сети U.GO, где средняя цена составляет 74,90 грн/л. Дороже всего дизелем сегодня заправляют в сетях ОККО и WOG. Средняя цена дизельного топлива в обеих сетях – 84,99 грн/л

Средние цены на других АЗС:

UPG – 82,90 грн/л;

"Укрнафта" – 77,99 грн/л;

SOCAR - 82,85 грн/л;

KLO – 84,39 грн/л;

БРСМ-Нафта - 77,94 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего 20 марта газом можно заправиться в сети АЗС U.GO. Здесь средняя стоимость автогаза составляет 41,90 грн/л. Самый дорогой автогаз в пятницу в сети ОККО, где, в среднем, заправляют по 46,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,50 грн/л;

"Укрнафта" – 42,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO – 46,70 грн/л;

БРСМ-Нафта - 42,84 грн/л.

WOG – 46,98 грн/л.

Цены на топливо и война в Иране – последние новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и продолжающейся фактической блокировки стратегически важного Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли по сравнению с концом февраля 2026 года. Стоимость нефти марки Brent утром 20 марта превышала 105 долларов за баррель.

На фоне подорожания нефти по сравнению с концом февраля 2026 года и фьючерсов на дизельное топливо в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, 19 марта средняя стоимость автогаза превысила 44 грн/литр.

С сегодняшнего дня заработал кэшбэк на топливо в рамках "Национального кэшбэка". С 20 марта и до 1 мая украинцы имеют возможность заправляться на АЗС и получать до 15% кэшбэка.

