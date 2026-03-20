США попросили у Украины поддержать военных на Ближнем Востоке, - Зеленский

Украина уже помогает пяти странам Ближнего Востока сбивать иранские "Шахеды".

Украина получила от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Он уточнил, что ведутся подробные переговоры с партнерами на всех необходимых уровнях.

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, прорабатываются запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе.

Украина выступает за скорейшую стабилизацию ситуации в Персидском заливе

"Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана – это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а следовательно, ценовой ситуации, в частности в Европе и Украине", – отметил Зеленский.

Как добавил президент, принципиальной позицией Украины является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником России.

"Нигде в мире нельзя позволять террористам решать, что будет с людьми и странами", – подчеркнул Зеленский.

Украина изучит готовность стран к разблокированию Ормузского пролива

Президент сообщил, что отдельно обсудили возможности международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе.

"Поручил Рустему Умерову привлечь МИД и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях", – заявил Зеленский.

По его словам, в ближайшее время он ожидает конкретных результатов оценки.

"Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы в сфере безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами", – отметил Зеленский.

В свою очередь, как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров после визита в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию, украинские команды на Ближнем Востоке провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и выработали конкретные решения.

"Также даются экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны. Развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. Также работаем над расширением зон прикрытия. Отдельно определили дальнейшие шаги развития долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран", - отметил Умеров.

Украина и война в Иране

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сообщил, что украинские специалисты по сбиванию и противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии. Также украинцы были отправлены в Кувейт. Речь шла о привлечении более 200 украинцев.

Зеленский подчеркивает, что отправка украинцев в арабские страны не является признаком того, что Украина воюет с Ираном.

