Это самая необычная рыба, поражающая ученых как своей формой, так и образом жизни.

Когда речь заходит о том, какая самая тяжелая рыба в мире, многие представляют себе стремительного хищника с огромной пастью и острыми зубами (если что, киты – млекопитающие). Логика кажется простой: чем крупнее существо, тем более серьезную добычу оно должно преследовать. Однако в океане есть исключение, которое ломает этот привычный стереотип.

Разберемся, как называется самая большая рыба и в чем ее отличие от других морских гигантов.

Самая большая рыба в мире с телом "окуня" – как она выживает

Рыбы делятся на две основные группы в зависимости от строения скелета: костные и хрящевые. Первые отличаются твердым скелетом и составляют большинство небольших и средних по размеру видов, таких как лосось, карась, окунь и щука. А хрящевые рыбы, напротив, вместо костей имеют скелет из хрящей: к этой группе относятся акулы, скаты и химеры.

У крупных представителей водной фауны чаще встречается именно хрящевой скелет, поскольку хрящ легче и гибче кости, что снижает общий вес тела и облегчает плавание. Эта особенность дает им возможность достигать внушительных размеров, не тратя лишнюю энергию на удержание тела в воде.

Абсолютное же большинство известных нам видов рыб – костные, за счет чего они обычно не могут вырастать больше определенных размеров. Наиболее крупные особи чаще всего встречаются среди таких видов, как щука, белуга и сом.

Дело в том, что чем больше общая масса тела животного, тем выше нагрузка, создаваемая гравитацией, а значит, тем меньшую долю этой массы должны составлять кости и большую – мышцы. Так, у костных рыб скелет может составлять до 15% от общей массы тела, тогда как у хрящевых его доля обычно не превышает 6–8%.

Однако существует единственное исключение – рыба луна, размеры и масса которой заставляют даже ученых усомниться в том, что нечто подобное вообще может существовать. Она обладает массивным скелетом и может достигать двух тонн, что делает ее абсолютным рекордсменом среди костных рыб.

Тело рыбы-луны сочетает как кости, так и хрящи, так что ее скелет составляет всего около 10% от общей массы, что и позволяет достигать гигантских размеров, сохраняя при этом плавучесть.

Кстати, такое название связано с тем, как выглядит рыба-луна. Взрослые особи достигают около трех метров в длину, а размах от верхнего до нижнего плавника порой превышает все четыре метра. Иными словами, она почти что круглая, напоминая огромный плоский диск с вытянутыми плавниками.

В отличие от большинства крупных хищников, луна рыба питается мягкими морскими организмами, такими как медузы, сальпы и мелкие ракообразные, а также любой другой рыбой, случайно заплывшей ей в рот.

На первый взгляд кажется странным, что столь крупное животное питается в основном мягкой и не слишком калорийной добычей. Тем не менее образ жизни луны-рыбы компенсирует это. Она не полагается на скорость, силу или активную охоту, а вместо этого лишь лениво дрейфует по течению с открытой пастью.

Из-за своей медлительности рыба-луна часто становится легкой добычей для крупных хищников, таких как акулы или косатки. Однако огромные размеры и толстая, плотная кожа делают процесс поедания крайне трудным, поэтому чаще всего хищники ограничиваются лишь кусочками рыбы, оставляя ее плавать со следами от укусов.

Вас также могут заинтересовать новости: