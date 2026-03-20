В Украине резко подорожали помидоры, а морковь – подешевела: сколько стоят овощи сейчас

Сейчас помидоры стоят почти в два раза дороже, чем год назад.

Цены в Украине на помидоры за неделю выросли в среднем на 10% - до 120-140 грн/кг. Подорожание вызвано дефицитом тепличных помидоров на рынке.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что в последнее время объемы поставок томатов в Украину из Турции снизились – это и стало причиной дефицита. Впрочем, уже скоро ситуация с турецким импортом должна измениться, что поможет стабилизировать цены.

С последним подорожанием стоимость импортных томатов в Украине в среднем уже на 45% превышает показатели прошлого года.

Видео дня

В то же время, по информации аналитиков, на рынке моркови, наоборот, увеличение предложения от фермеров повлияло на снижение цен. Сейчас овощ продают по цене 5–11 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

С началом потепления украинские аграрии начали активно распродавать запасы моркови из хранилищ. Достаточно большая доля некондиционной продукции. В то же время спрос на овощ и до этого был невысоким.

Все эти факторы влияют на удешевление моркови. Более того, производители говорят, что цены на овощ могут и дальше снижаться. При этом морковь в Украине уже в среднем на 72% дешевле, чем в середине марта прошлого года.

Цены на продукты в Украине – основные прогнозы

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в течение марта-апреля в Украине подорожают продукты питания из-за войны в Иране. Стоимость овощей вырастет примерно на 10%, а молочных продуктов – на 5%.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил, что к Пасхе в Украине вырастут цены и на куриное мясо.

