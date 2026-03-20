Безобидная с виду техника может оказаться довольно "прожорливой".

Тариф на электроэнергию в Украине на данный момент составляет 4,32 грн/кВт∙час для бытовых потребителей, и это сильно бьет по карману жителей нашей страны. Именно поэтому многие желают знать, как экономить на счетах и потреблять меньше, а это невозможно без понимания, что может сильно мотать электроэнергию и работа каких приборов становится причиной дыры в бюджете.

Что потребляет большое количество электроэнергии - назван один прибор

Каждый знает, что больше всего тянет электричество в квартире техника, которая охлаждает воздух или воду, а также нагревает их, например, бойлеры, водонагреватели и кондиционеры всегда считались наиболее "прожорливыми" устройствами. Кроме того, если начать выяснять, какие бытовые приборы самые энергозатратные, окажется, что в список попали устройства, работающие постоянно - холодильники и стиралки. Также сильно могут "бить по карману" приборы с высокой пиковой мощностью - фены, утюги и электрические чайники.

Тем не менее, неожиданно для многих, в ТОП-5 самых энергозатратных устройств попала электрическая духовка. Она есть у большинства украинцев, и даже если вы пользуетесь ею редко, все равно она может заметно увеличить счета за электричество.

Суть в том, что для поддержания высокой температуры внутри духового шкафа устройство должно постоянно и использовать электричество, причем, в больших количествах. Можно сравнить работу духовки с холодильником, чтобы понять, в чем разница - холодильник работает на поддержание низкой температуры внутри камеры, но там и так холодно, поэтому энергозатраты небольшие. Духовка же, в свою очередь, пытается нагреть изначально остывшее пространство и сохранить высокую температуру, и на такие действия нужно гораздо больше ресурсов.

В большинстве духовок установлена номинальная мощность от 2000 до 5000 ватт, а холодильник - от 300 до 800 ватт. Несложные математические вычисления показывают, что если духовка будет работать постоянно, она начнет потреблять количество энергии, равное тому, которое требуется для функционирования 65 холодильников. В зависимости от частоты приготовления пищи и продолжительности сеансов готовки, электрическая духовка может потреблять от 40 до 90 кВт·ч электроэнергии в месяц, что, при конвертации в гривни, может повергнуть в ужас. Естественно, такие показатели будут не у всех, и стоит понимать, что больше всего мотает свет та техника, которая работает часто и долго, а если вы пользуетесь духовкой редко, скорее всего, удар по бюджету окажется не таким ощутимым. Тем не менее, сам факт того, что такое устройство может так много потреблять электричества, ошеломляет.

Советы, как экономить на счетах, не переставая пользоваться духовкой

После того как вы выяснили, какая техника тратит больше всего электроэнергии, но с прискорбием поняли, что обойтись без духовки никак не получится, можете воспользоваться простыми правилами, облегчающими нагрузку на бюджет:

выключайте устройство за 5-10 минут до окончания приготовления блюда, чтобы остаточное тепло завершило процесс без траты электроэнергии;

не открывайте дверцу, чтобы не снижать температуру внутри духового шкафа;

пользуйтесь тяжелыми формами для запекания из материалов темного цвета - они лучше удерживают тепло;

отключайте духовку от сети, если в режиме покоя она тоже "мотает" свет.

Также вы можете попробовать готовить сразу несколько блюд, чтобы лишний раз не включать устройство, эта хитрость позволит вам пользоваться теплом внутри духовки, не включая ее несколько раз.

