Авиакомпании готовятся к дефициту авиатоплива: возможны отмены рейсов

Руководители авиакомпаний отмечают, что не имеют четкого представления о доступности топлива уже после следующего месяца.

Мировые авиакомпании начали разрабатывать экстренные планы на случай нехватки авиационного топлива – эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на поставки уже в ближайшие недели, пишет Mirror.

По данным отраслевых источников, цены на авиатопливо уже резко выросли – они удвоились после ракетных ударов США и Израиля по Ирану в последние дни. Если тенденция сохранится, это может привести к подорожанию авиабилетов, сообщают эксперты.

Руководители авиакомпаний отмечают, что не имеют четкого представления о доступности топлива уже после ближайшего месяца. Особое беспокойство вызывают дальнемагистральные рейсы, где существует риск проблем с заправкой для обратного перелета.

Генеральный директор Air France-KLM Бен Смит сообщил, что компания уже прорабатывает различные сценарии действий на случай дефицита топлива.

В то же время, по его словам, ситуация различается в зависимости от региона: Юго-Восточная Азия значительно больше зависит от поставок топлива через Персидский залив, чем Европа.

Глава лоукостера easyJet Кентон Джарвис заявил, что поставщики гарантировали поставки топлива лишь на ближайшие три недели. При этом никаких гарантий на более длительный период пока нет.

В Международной ассоциации воздушного транспорта также предупреждают о серьезности ситуации. Генеральный директор организации Уилли Уолш подчеркнул, что это может стать самой большой проблемой с поставками топлива за последнее время.

Хотя в отдельных странах, в частности в Великобритании и других европейских государствах, запасы топлива пока остаются достаточными, в долгосрочной перспективе ситуация может осложниться.

Эксперты не исключают, что дефицит приведет к сокращению количества рейсов, снижению доступности билетов и росту цен для пассажиров – особенно в преддверии летнего туристического сезона.

Проблемы авиаперевозчиков

Напомним, авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) заявила, что в апреле отменит тысячу рейсов из-за стремительного роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Гендиректор компании Анко ван дер Верфф, в частности, отметил, что цены будут повышены, если кризис продлится долго.

Он уже принял решение отменить некоторые рейсы, чтобы сэкономить средства. По его словам, в марте будут отменены несколько сотен рейсов. В то же время говорится, что SAS пытается максимально сохранить пассажиропоток.

