В сердце Фукусимы послали рой дронов: какое открытие они сделали

Видео показывает отверстие в корпусе реактора высокого давления, и, предположительно, обломки топлива.

Спустя 15 лет после аварии на атомной электростанции Фукусима-Дайичи в Японии в один из трех поврежденных реакторов запустили рой крошечных дронов, которые впервые показали внутренности реактора, пишет пишет Independent.

Мощное землетрясение и цунами 11 марта 2011 года разрушили системы охлаждения на АЭС Фукусима-Дайичи, вызвав расплавление реакторов № 1, 2 и 3. В трех реакторах содержится не менее 880 тонн расплавленного топлива, уровень радиации в которых до сих пор опасно высок.

Согласно заявлению компании Tokyo Electric Power Company Holdings, управляющей АЭС, важной целью исследования было максимально близкое приближение дронов к днищу корпуса реактора. Редкие кадры были сняты микро-дронами – размером 12 на 13 сантиметров и весом всего 95 граммов каждый - которые были запущены на двухнедельную миссию для сбора визуальных, радиационных и других данных изнутри реактора 3-го энергоблока.

Видео дня

В ходе многочисленных полетов в рамках разведывательной миссии, начавшейся 5 марта, дистанционно управляемые микро-дроны по очереди осторожно облетали обломки, поврежденное оборудование и другие препятствия, чтобы снять видео внутри основной защитной оболочки, в том числе в районе дна корпуса реактора высокого давления.

На видео были видны поврежденные трубки и другие конструкции, которые раньше находились внутри корпуса. Также были видны коричневые и серые объекты, свисающие подобно гигантским сосулькам.

Представитель TEPCO Масаки Кувадзима заявил, что чиновники подтвердили наличие отверстия в дне корпуса и что свисающие объекты, комки и отложения, предположительно, являются расплавленными топливными обломками.

Дроны также собрали данные радиационных измерений для создания подробной трехмерной карты внутренней части реактора 3-го энергоблока.

Недавно ученые изучили пробы высокорадиоактивной воды, взятые под зданием реактора Фукусимы, и обнаружили, что она кишит бактериями, не обладающими особой генетической устойчивостью к вредному воздействию радиации.

