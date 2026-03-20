Нет плана 'Б': Макрон сделал заявление о кредите на 90 миллиардов евро для Украины

Предоставление Украине кредита от Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро является единодушной договоренностью лидеров ЕС, достигнутой в декабре 2025 года – и эта договоренность должна быть выполнена. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по завершении саммита Европейского совета 19 марта, сообщает "Европейская правда".

"Для меня нет плана "Б" (относительно кредита на 90 млрд евро для Украины), потому что план "А" должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету", – подчеркнул он.

Макрон поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он согласился принять в Украине миссию Европейского Союза для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба", пострадавшего от российских ударов.

Видео дня

"Единодушная договоренность Европейского совета от декабря прошлого года о кредите Украине в размере 90 миллиардов евро должна быть соблюдена и реализована без промедлений, в соответствии с принципами лояльного сотрудничества", – сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что если главы государств и правительств соглашаются на решение, оно должно быть выполнено.

"Иначе это в определенной степени крах самого смысла наших обменов мнениями", – отметил Макрон.

90 млрд евро для Украины от ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что, несмотря на блокирование Венгрией выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, эти средства будут предоставлены нашему государству "тем или иным образом".

Президент Европейского совета Антониу Кошта отстаивает аналогичную позицию, поскольку лидеры ЕС еще 18 декабря обсудили и согласовали консенсусом предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

По словам Кошты, сегодня на саммите ЕС лидеры стран-членов "взяли слово, чтобы четко осудить позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и напомнить, что достигнутое соглашение является соглашением".

