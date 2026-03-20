На авиабазе в Греции 'засветился' секретный дрон-невидимка США RQ-180: что это за оружие

Соединенные Штаты в войне против Ирана могут использовать свой сверхсекретный беспилотник-невидимку RQ-180, он "засветился" на авиабазе "Лариса" в Греции, где совершил вынужденную посадку.

Как пишет Defense Express, на днях в сети появилась серия фотографий таинственного беспилотника в небе над Грецией. На фото можно увидеть летательный аппарат с аэродинамической схемой "летающее крыло", который некоторые греческие СМИ сначала ошибочно приняли за бомбардировщик типа B-2.

В то же время издание TWZ однозначно указывает, что речь идет, скорее всего, не о бомбардировщике B-2, и хотя он несколько похож на B-21 Raider, все же с большой вероятностью речь идет именно о новом секретном беспилотнике.

В сети также была версия, что это может быть беспилотник RA-01 израильской армии, но он значительно меньше по размерам, и тем более, не совсем понятно, как он мог оказаться так далеко на западе.

Пока неизвестно, была ли греческая авиабаза "Лариса" местом базирования этого дрона или он просто совершил там вынужденную посадку. Однако на то, что у него действительно могли быть проблемы, указывает тот факт, что его зафиксировали днем, тогда как по логике он должен был возвращаться ночью, чтобы иметь меньше шансов быть замеченным и идентифицированным.

Стелс-БПЛА RQ-180 является разработкой компании Northrop Grumman. Соглашение было заключено в 2008 году, а поставки уже серийных образцов начались в 2013 году.

Как отмечают в Defense Express, этот дрон – яркий пример того, как в США умеют реализовывать действительно секретные проекты, ведь несмотря на то, что первый полет RQ-180 совершил еще в 2010 году, впервые его фото появилось только в 2020 году над авиабазой "Эдвардс", а годом позже ВВС США "засветили" его на видео.

Эксперты также отмечают, что RQ-180 – это разведывательная платформа, и операция США "Эпическая ярость" в Иране является идеальным местом для демонстрации возможностей этого беспилотника.

Ранее СМИ писали, что США массово используют относительно медленные беспилотники MQ-9 Reaper для атак по военным объектам Ирана. Они оснащены 100-килограммовыми бомбами малого диаметра и могут достигать целей, находящихся далеко за пределами досягаемости ракет Hellfire. Но использование таких беспилотников имеет свою цену: около десятка MQ-9 было потеряно в воздухе или на земле в результате атак иранских ракет.

Также УНИАН писал, что на прошлой неделе Иран впервые применил против США и Израиля новую баллистическую ракету Sejjil, которую еще называют "танцующей".

