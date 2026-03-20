Нужна гибкость с обеих сторон: Мелони ответила, действительно ли она поддержала позицию Орбана

В частности, она считает необходимым восстановление нефтепровода "Дружба".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на информацию СМИ о том, что она якобы поддерживает позицию венгерского премьера Виктора Орбана в отношении Украины. Ее слова после заседания Европейского совета передает Adnkronos.

В частности, она отметила, что большую часть времени Европейский совет обсуждал разблокирование Венгрией кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. В то же время она назвала интерпретацию ее слов относительно позиции Орбана, появившуюся в СМИ, "странной".

"Я наткнулась на несколько странные интерпретации моих слов, поэтому с радостью поделюсь с вами тем, что я сказала. Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон. Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо возобновление работы нефтепровода "Дружба", а с другой – 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", – заявила Мелони.

Что этому предшествовало

Ранее издание Politico сообщило, что во время заседания Евросовета Джорджа Мелони якобы поддержала венгерского премьера Виктора Орбана в его решении блокировать помощь Украине, пока не заработает нефтепровод "Дружба". В частности, журналисты цитируют одного из дипломатов, который передал ее слова о том, что позиция Орбана "нормальна", потому что "все меняется" и что "если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла".

Блокировка помощи Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС срочно разблокировать пакет на 90 млрд евро, даже несмотря на позицию отдельных государств. Он, в частности, заявил, что союз не должен "прислушиваться даже к одной-единственной стране Европейского Союза", которая блокирует это решение.

В то же время Bloomberg ранее сообщал, что Украина может не получить новый транш от МВФ на 8,1 миллиарда долларов. Причиной этому является промедление народных депутатов с принятием законов, необходимых для разблокирования финансирования.

