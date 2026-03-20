86-летний Чак Норрис попал в больницу на Гавайях: все подробности

Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях, сообщает TMZ со ссылкой на источники, обладающие прямой информацией.
По словам инсайдеров, на острове Кауаи произошла некая чрезвычайная ситуация, из-за которой 86-летний американский актёр оказался в больнице.
Отмечается, что характер случившегося неизвестен, однако, как рассказали источники, Чак "находится в хорошем настроении".
Также сообщается, что еще в среду актер был в отличном расположении духа, шутил и тренировался на острове. Об этом поведа друг Чака, который разговаривал с ним по телефону.
Стоит отметить, что 10 марта Норрис отметил день рождения. По этому случаю актер поделился в соцсетях видео, на котором он тренируется со спарринг-партнером.
Чак Норрис - что важно знать
Чак Норрис - американский актер, мастер боевых искусств и культурный феномен, чье имя давно стало символом силы и выносливости. Он родился 10 марта 1940 года и получил мировую известность благодаря ролям в боевиках 1980–1990-х годов, а также культовому сериалу "Крутой Уокер".
До актерской карьеры Норрис серьезно занимался карате, становился чемпионом и даже открыл собственные школы боевых искусств, обучая многих знаменитостей.
Со временем его образ вышел за пределы кино: Чак Норрис превратился в интернет-легенду благодаря шуткам о его "сверхчеловеческих" способностях. При этом в реальной жизни он известен как человек с твердыми принципами, активной позицией и вниманием к спорту и воспитанию молодежи. Несмотря на возраст, он остается символом физической формы, дисциплины и внутренней силы.