86-летний Чак Норрис попал в больницу на Гавайях: все подробности

Сообщается, что на острове Кауаи произошла чрезвычайная ситуация.

Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях, сообщает TMZ со ссылкой на источники, обладающие прямой информацией.

По словам инсайдеров, на острове Кауаи произошла некая чрезвычайная ситуация, из-за которой 86-летний американский актёр оказался в больнице.

Отмечается, что характер случившегося неизвестен, однако, как рассказали источники, Чак "находится в хорошем настроении".

Также сообщается, что еще в среду актер был в отличном расположении духа, шутил и тренировался на острове. Об этом поведа друг Чака, который разговаривал с ним по телефону.

Стоит отметить, что 10 марта Норрис отметил день рождения. По этому случаю актер поделился в соцсетях видео, на котором он тренируется со спарринг-партнером.

Чак Норрис - что важно знать

Чак Норрис - американский актер, мастер боевых искусств и культурный феномен, чье имя давно стало символом силы и выносливости. Он родился 10 марта 1940 года и получил мировую известность благодаря ролям в боевиках 1980–1990-х годов, а также культовому сериалу "Крутой Уокер".

До актерской карьеры Норрис серьезно занимался карате, становился чемпионом и даже открыл собственные школы боевых искусств, обучая многих знаменитостей.

Со временем его образ вышел за пределы кино: Чак Норрис превратился в интернет-легенду благодаря шуткам о его "сверхчеловеческих" способностях. При этом в реальной жизни он известен как человек с твердыми принципами, активной позицией и вниманием к спорту и воспитанию молодежи. Несмотря на возраст, он остается символом физической формы, дисциплины и внутренней силы.

