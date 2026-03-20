Цены на топливо в Украине изменятся: эксперт рассказал, какие ценники на АЗС ожидать

Только за последнюю неделю оптовые цены на бензин и дизельное топливо выросли на 7%.

Рост стоимости топлива в Европе повлияет на повышение цен и в Украине – в ближайшее время оно подорожает на 5-6 гривень. Об этом в эфире канала "Киев24" сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

"В Европе на 8,5% поднялась цена на дизельное топливо и примерно на 8% поднялась цена на бензин. В цифрах это 113 долларов за тонну дизельного топлива и 93 доллара за тонну бензина. Они дадут основания для повышения цен на 5-6 гривень", – прогнозирует Косянчук.

Только за неделю из-за войны США на Ближнем Востоке топливо на внутреннем рынке подорожало на 7%, отмечает специалист.

"За последнюю неделю оптовые цены в Украине выросли почти на 7%. Например, по дизельному топливу у нас сегодня 78,5 гривни за литр. Это без учета логистики и прочего", – говорит Косянчук.

В случае прекращения войны между США и Ираном цены могут откатиться, однако до этого еще далеко.

"До какой отметки мы дойдем – все будет зависеть от развития событий в Персидском заливе. Если там ситуация как-то выровняется, дойдет до какого-то конца, тогда мы увидим постепенное снижение цен и на нефть, и на нефтепродукты", – подытожил эксперт.

Накануне стоимость топлива на украинских заправках снова выросла. Бензин марки А-95 подорожал на 27 копеек, дизельное топливо – сразу на 68 копеек, а автогаз – на 22 копейки.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует подорожание дизельного топлива до 95 гривень за литр, а бензина – до 85 гривень уже в течение ближайшей недели.

