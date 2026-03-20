Венгры насильно ввели неизвестное вещество сотруднику 'Ощадбанка' после рейда: что известно

Эти методы были введены ещё во времена КГБ.

Во время громкого перехвата бронированных автомобилей с миллионами евро и золотыми слитками венгерские силовики применили к украинцу методы, напоминающие пытки. О принудительном введении неизвестной инъекции одному из задержанных сотрудников "Ощадбанка" сообщило издание The Guardian, ссылаясь на конфиденциальные свидетельства европейских и украинских разведчиков.

Как отмечают расследователи, во время 24-часового ареста одному из задержанных, бывшему сотруднику СБУ, силой сделали инъекцию неизвестного вещества.

Источники в Киеве высказывают подозрения, что это мог быть специальный расслабляющий препарат, так называемая "сыворотка правды", которую использовали еще во времена КГБ, чтобы заставить человека говорить во время допросов. Следы препарата этого класса были обнаружены при анализе крови после возвращения мужчин в Украину.

Адвокат украинцев Лорант Хорват подчеркивает, что мужчине вкололи препарат, несмотря на его протесты. Эту информацию изданию подтвердил источник в венгерской полиции, хотя состав препарата остается тайной.

Ситуацию обострило состояние здоровья одного из задержанных. Представители "Ощадбанка" подтверждают, что один из их сотрудников имеет инвалидность и нуждается в специальной диете и лекарствах, которые ему не предоставляли.

В банке резюмируют, что уже подали уголовное заявление против венгерских властей за злоупотребление служебным положением.

Деньги и золото под арестом

Ранее УНИАН писал, что 5 марта в Венгрии задержали две инкассаторские машины "Ощадбанка" вместе с бригадой из 7 сотрудников во время регулярной перевозки валюты и банковских металлов между Австрией и Украиной. В грузе находилось 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота, оформленные в соответствии с международными правилами.

Добавим, что Будапешт может вернуть деньги и золото, но только если подозрения в отношении украинских инкассаторов не подтвердятся в ходе расследования. Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, отметив, что пока никому не предъявлены обвинения, но продолжается расследование по факту возможного отмывания денег. Он также подчеркнул, что сумма изъятой валюты и золота была "беспрецедентно большой".

