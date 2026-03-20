Война в Иране дает России шанс на наступление: Зеленский поделился очень плохим предчувствием, – AP

Западные аналитики предупреждают, что отвлечение внимания главных союзников Киева открывает перед Москвой опасные возможности.

Ситуация на международной арене становится чувствительной для Украины, ведь внимание главных союзников сместилось на конфликт в Персидском заливе. Как сообщает издание The Associated Press, из-за войны в Иране мирные переговоры фактически остановились, что дает лидеру РФ шанс для подготовки новых ударов.

Западные аналитики отмечают, что хозяин Кремля планирует расширить территориальные захваты на юге и востоке. А сверхдоход от продажи нефти, цена на которую взлетела из-за нестабильности в Иране, сейчас активно пополняют военную казну Москвы.

Вашингтонский институт изучения войны подчеркивает, что российские войска уже усилили артиллерийские обстрелы, пытаясь истощить украинскую оборону перед крупным наземным наступлением.

Особое внимание приковано к Запорожскому и Днепропетровскому направлениям. Представители ISW отмечают, что ВСУ пытаются сорвать планы Кремля, нанося удары по логистике и местам скопления врага.

В то же время аналитик Джек Уотлинг рассказывает об опасной тактике Москвы: использовании "волн" пехоты в руинах городов, где вездесущие дроны не дают сконцентрировать большое количество бронетехники.

Отдельную тревогу вызывает позиция Белого дома. Как сообщает издание, Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского помочь сбивать иранские дроны в обмен на поддержку.

Более того, в своих интервью для Fox News и NBC News американский политик высказывает мнение, что именно позиция Киева якобы мешает скорейшему заключению мирного соглашения.

На этом фоне европейские партнеры выражают обеспокоенность. Профессор Сэм Грин из Королевского колледжа Лондона резюмирует, что стратегия Москвы сейчас максимально проста - вести диалог с США лишь для того, чтобы не дать Украине изменить баланс сил, держа при этом Европу на расстоянии от реальных решений.

Сам Владимир Зеленский в комментарии для BBC признался, что у него "очень плохое предчувствие". Он подчеркнул, что пока мир отвлекается на события в Иране, Украина рискует остаться без дефицитных ракет для систем Patriot именно в тот момент, когда враг готовит весеннюю кампанию.

Международные усилия

Ранее УНИАН писал, что на последнем саммите Европейского Союза лидеры не смогли принять ни одного существенного решения по конфликтам в Украине и Иране из-за внутренних споров и отсутствия единства. Европейские политики лишь обсуждали позиции и делали общие заявления, не достигнув конкретных договоренностей по поддержке Украины или влиянию на эскалацию в Иране. Критики отмечают, что войны продолжаются, а реальных шагов со стороны блока так и не было сделано.

Добавим, что Зеленский заявил о возобновлении мирных переговоров после перерыва – украинская переговорная команда уже в пути на новый раунд встреч в США с намерением продолжить обсуждение политических аспектов завершения войны с Россией. Он подчеркнул, что пауза в переговорах заканчивается, и Киев предпринимает шаги для того, чтобы переговоры были "действительно содержательными", отметив важность дальнейших консультаций с международными партнерами.

