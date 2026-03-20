Как легко удалить накипь с чайника в домашних условиях: эксперты назвали эффективные средства

Белый налет, который скапливается внутри чайника, возникает из-за осадка минералов, таких как кальций и магний, под воздействием высокой температуры. Чтобы его очистить, можно попробовать традиционные методы, которые безопасны для здоровья. Об этом пишет WP kobieta.

Как удалить накипь с чайника?

Эффективная борьба с стойким налетом не требует использования агрессивных средств, поскольку на каждой кухне можно найти ингредиенты с сильными очищающими свойствами.

"Одним из самых популярных способов является использование лимонной кислоты, которая чрезвычайно мягка для прибора, но в то же время безжалостна к накипи. Достаточно насыпать 2 или 3 ложки этого продукта в полный чайник, довести воду до кипения и подождать примерно 30 минут, пока вещество растворит твердые слои минералов", - советуют в материале.

Видео дня

Также можно использовать 1-2 столовые ложки пищевой соды, которая через 15 минут после закипания не только удалит накипь, но и эффективно нейтрализует все неприятные запахи изнутри.

"Те, кто предпочитает натуральные средства, могут воспользоваться свежим соком нескольких лимонов или самими кожурами цитрусовых, которые после заливки водой и закипания следует оставить в посуде не менее чем на 60 минут. Эти экологичные хитрости используют натуральные масла и кислоты, которые оставляют в кухне свежий аромат, не повреждая при этом деликатную структуру нагревательного элемента и стенок прибора", - объясняют в WP kobieta.

Кроме того, после каждого применения соды или лимонной кислоты очень важно несколько раз тщательно промыть внутреннюю часть чайника свежей водой, чтобы избавиться от остатков осадка и избежать изменения вкуса приготовляемых напитков.

"Во время мытья категорически следует избегать использования металлических скребков или острых инструментов, которые могут поцарапать поверхность, что в будущем будет способствовать еще более быстрому прилипанию новых загрязнений. Однако лучшие результаты дает профилактика проблемы путем формирования простых привычек, таких как использование воды из фильтрующих кувшинов, которая содержит значительно меньше кальция. Стоит также помнить, что после каждой заварки чая следует выливать остатки кипятка и оставлять чайник с открытой крышкой до полного высыхания", - добавляют в материале.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, зачем стирать одежду наизнанку и когда этого делать не стоит. В частности, если вывернуть джинсы, то это помогает предотвратить раздражение других вещей из деликатных тканей.

Также эксперт рассказала, как правильно хранить авокадо, чтобы оно не темнело. Она советует держать его на кухонной столешнице, как можно дальше от прямых солнечных лучей, чтобы оно могло созревать естественным образом.

Вас также могут заинтересовать новости: