Нужно ли мыть упакованную зелень, и почему это может быть опасно: объяснение экспертов

Всем понятно, что купленные в магазине овощи и фрукты нужно обязательно мыть перед приготовлением. Однако как быть с салатом-латуком, шпинатом, ромэном или смесью весенних салатных листьев, которые продаются в вакуумной упаковке и помечены как "предварительно вымытые"? Ответ не так прост, как может показаться, пишет портал Better Homes&Gardens.

Зелень, продаваемая в запечатанных пакетах с пометкой "вымытая" или "готовая к употреблению", готовится на предприятии, которое должно соблюдать надлежащие нормы обеспечения безопасности пищевых продуктов. Такая зелень проходит несколько этапов обработки, чтобы гарантировать отсутствие посторонних предметов или загрязнений.

Такой промышленный процесс удаляет гораздо больше бактерий, чем мы могли бы сделать дома. При этом количество пищевых отравлений, вызванных предварительно вымытыми салатами, довольно низкое; гораздо меньше, чем количество инфекций, вызванных, например, употреблением сырых яиц.

Следует ли мыть предварительно вымытую зелень?

Эксперты сходятся во мнении: нет, мыть предварительно вымытую зелень не обязательно. На самом деле, это может увеличить риск заражения.

"Предварительно вымытая зелень на 100% безопасна для употребления прямо из упаковки. На самом деле, повторное мытье может принести больше вреда, чем пользы, поскольку возрастает риск перекрестного загрязнения из-за загрязненной раковины или грязной воды", – говорит магистр наук Сара Брекке.

При этом повторная мойка вряд ли удалит бактерии на этом этапе, так как они могут оставаться под поверхностью листьев. Кроме того, ваша раковина, разделочная доска или руки, скорее всего, будут грязнее, чем сама зелень, особенно, если вы недавно работали с сырой птицей, мясом или яйцами и не мыли руки с мылом или не дезинфицировали поверхности. Потенциальные преимущества перевешивают риски, поэтому сэкономьте своё время.

Единственный способ полностью исключить небольшой риск для безопасности пищевых продуктов при употреблении предварительно вымытой зелени – это приготовить её, например, в супе, яичнице или запеканке.

При этом следует учесть, что кипячение листьев шпината в воде может придать блюду чрезмерно горький вкус.

