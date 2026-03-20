Валюта дешевеет в конце недели: курс доллара и евро 20 марта

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 20 марта, подешевел на 6 копеек и составляет 44,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,20 грн/евро, а курс продажи – 50,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,50 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 23 по 29 марта коридоры валютных колебаний составят 43,75–44,35 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 44-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке).

