Вся правда о хлебе на закваске, который не вредит фигуре и лечит организм

Популярность хлеба на закваске растет благодаря его уникальным свойствам и традиционному методу приготовления.

В последние годы почти все уже слышали о хлебе на закваске. Во время пандемии очень многие начали печь дома, и многие тогда заново открыли для себя этот старый традиционный метод.

Его обожают не только из-за вкуса. По мнению диетологов, в определенных отношениях он действительно может быть более благоприятным выбором, чем традиционный хлеб, приготовленный на дрожжах, пишет Kiskegyed. Но что на самом деле происходит в организме, если кто-то регулярно ест хлеб на закваске?

Действительно ли хлеб на закваске самый полезный для здоровья

Секрет кроется в естественном процессе ферментации. Микроорганизмы, живущие в закваске, в течение более длительного времени расщепляют отдельные компоненты теста, например, определенные сахара и белки. Благодаря этому хлеб для многих людей может быть легче для усвоения. В процессе ферментации происходит еще один важный процесс: снижается количество фитиновой кислоты.

Это существенно потому, что данное вещество может препятствовать всасыванию некоторых минеральных веществ. Если она расщепляется, организм может эффективнее использовать, например, содержащиеся в нем питательные вещества.

Не только хлеб, но и источник питательных веществ

Хлеб на закваске и сам по себе содержит несколько важных питательных веществ. В нем можно найти, например, витамины группы B, а также такие минералы, как селен или марганец. А если он готовится из цельнозерновой муки, то может быть еще богаче клетчаткой, белком и определенными незаменимыми жирными кислотами.

Эта комбинация может быть полезна в нескольких отношениях: может способствовать поддержке пищеварения, помогать более стабильно держать уровень сахара в крови и может оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Количество и здесь имеет значение

Насколько бы более здоровой альтернативой его ни считали многие, хлеб на закваске по-прежнему остается продуктом, богатым углеводами. Если мы потребляем его в слишком большом количестве, это легко может привести к избытку калорий, что в долгосрочной перспективе может вызвать увеличение массы тела.

Поэтому диетологи обычно рекомендуют употреблять его умеренно, и чтобы он попадал на стол предпочтительно как часть сбалансированного рациона.

Не для всех идеален

Важно также знать, что хлеб на закваске подходит не всем. Поскольку он обычно готовится из пшеницы, он содержит глютен. Это означает, что страдающим от непереносимости глютена или аллергии на пшеницу следует его избегать, даже если в процессе ферментации часть глютена расщепляется.

На это стоит обратить внимание:

Не каждый "заквасочный" хлеб является настоящим хлебом на закваске. Многие продающиеся в магазинах виды хлеба лишь частично готовятся с закваской и содержат также дрожжи. Если вы ищете настоящий хлеб на закваске, стоит посмотреть состав: идеальный вариант готовится из муки, воды и соли.

Цельнозерновой вариант может быть лучшим выбором. Если с точки зрения здоровья вы хотите извлечь из него максимум, выбирайте хлеб на закваске, приготовленный из цельнозерновой муки. Он содержит больше клетчатки, что дает чувство сытости на более длительное время и может помогать пищеварению.

Не все равно, с чем вы его едите. Хлеб на закваске сам по себе может быстрее поднять уровень сахара в крови, поэтому его стоит комбинировать с белком или полезным жиром. Хорошим сочетанием может быть, например, с яйцом, авокадо, творогом или сыром.

В целом, хлеб на закваске может быть питательным, универсальным основным продуктом питания в повседневной жизни. Если он готовится из качественного сырья и потребляется умеренно, он легко вписывается в сбалансированный рацион.

