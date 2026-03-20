В Украине запущен 'кэшбэк на топливо': на каких АЗС уже действует программа

С сегодняшнего дня стартовала программа кэшбэка на топливо в рамках "Национального кэшбэка". С 20 марта по 1 мая украинцы имеют возможность заправляться на АЗС и получать до 15% кэшбэка.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, в программе уже более 20 сетей АЗС, и их количество будет расти: Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, БАРС 24/7.

Отмечается, что максимальная сумма кэшбэка за топливо составляет 1 000 грн в месяц, а общий лимит программы остается 3 000 грн. Размер кэшбэка зависит от типа топлива: 15% – за дизель, 10% – за бензин, 5% – за автогаз.

По прогнозам Минэкономики, этой программой воспользуются примерно 3 миллиона украинцев.

Если человек не является участником программы "Национальный кэшбэк", то в Министерстве цифровой трансформации объяснили, как это исправить:

необходимо подключить банковские карты к программе;

открыть карту "Национальный кэшбэк" в банке;

в приложении "Дия" выбрать услугу "Национальный кэшбэк" и привязать эту карту, чтобы получать выплаты;

оплачивайте покупки картой, привязанной к программе.

Если человек уже пользуется программой "Национальный кэшбэк" – все начислится автоматически при оплате картой, привязанной к программе.

Национальный кэшбэк – главные новости

С 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы имели возможность подать заявку на получение единовременной помощи в размере 1000 гривен, которая поступала на карту "Национальный кэшбэк".

В марте 2026 года президент Владимир Зеленский анонсировал дополнительные программы поддержки для пенсионеров, а также потребителей топлива из-за резкого подорожания бензина, дизеля и автогаза, вызванного войной на Ближнем Востоке, которая дестабилизировала мировой энергорынок.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что программа возмещения расходов на топливо позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре.

