'Ланцет' на Майдане: Forbes указал на важную деталь, которая раскрывает замысел РФ

Россияне теперь могут знать, что система наведения одного из их беспилотников сработала успешно.

В понедельник, 16 марта российский беспилотник упал возле памятника Независимости на Майдане Незалежности, прямо в центре Киева. Аналитик Forbes Дэвид Гэмблинг анализирует этот инцидент, и указывает на важный момент, который раскрывает истинный замысел России в этой атаке.

Дрон был идентифицирован как "Ланцет", российский тактический ударный беспилотник. Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов утверждает, что, по данным украинской разведки, в операции участвовало в общей сложности 40 беспилотников "Ланцет", которые были специально модифицированы для выполнения задач на большие расстояния. Бескрестнов отмечает, что большинство беспилотников "Ланцет" дальнего действия были сбиты, но несколько пролетели, один из них достиг Майдана.

Опознавательная система на "Ланцете"

Однако есть в упавшем дроне любопытная деталь: на нижней стороне крыльев беспилотника были обнаружены характерные цветные круги.

Флеш утверждает, что цель операции, по-видимому, заключалась в том, чтобы запугать жителей Киева, заставив их поверить, что теперь они находятся в зоне досягаемости атак беспилотников "Ланцет". Однако это не объясняет цветные метки на крыльях. Украинское издание Defence News предположило, что круги связаны с системой наведения на основе искусственного интеллекта, однако на самом деле их цель была совершенно иной, утверждает Гэмблинг.

Замысел РФ

Как отмечает OSINT-аналитик Рой, метки находились на нижней стороне крыльев, поэтому они не были бы видны другим дронам.

Очевидное объяснение заключается в том, что метки нужны россиянам, чтобы определить, какие дроны достигли цели.

"Учитывая дальность полета, у "Ланцетов" могло не быть никакой связи, поэтому невозможно было определить, какие из них достигли цели. Нацелившись на важную достопримечательность и имея большие, заметные уникальные метки, любые фотографии в социальных сетях сразу же покажут, какой дрон достиг цели. Два круга разных цветов дают достаточно комбинаций для идентификации 40 дронов. А изображения разбившихся дронов в таком известном месте, как Майдан Незалежности, где много людей, почти наверняка окажутся в социальных сетях", - объясняет Гэмблинг.

По схожим причинам россияне наносят серийные номера на хвостовые стабилизаторы своих беспилотников "Шахед". Украина размывает эти номера на изображениях, чтобы россияне не могли видеть, какие беспилотники были сбиты и где.

Критически важная информация

Информация о месте удара имеет критически важное значение. Во время Второй мировой войны британцы использовали двойных агентов, чтобы обмануть нацистов относительно мест падения их ракет V-2, в результате чего точки прицеливания смещались в менее населенные районы.

В данном случае россияне теперь могут знать, что система наведения одного из их беспилотников сработала успешно. Это может быть что-то вроде сопоставления местности с помощью ИИ, учитывая предыдущую систему идентификации целей Lancet, основанную на использовании камеры и ИИ, отмечается в статье.

16 марта, во время утренней российской атаки возле стелы Независимости на Майдане Независимости в Киеве упал дрон. По данным СМИ, это оказался беспилотник-камикадзе "Ланцет" с признаками ИИ.

В то же время специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов отмечал, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, поскольку это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Он предположил, что обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага.

Вас также могут заинтересовать новости: