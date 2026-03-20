Пока Орбан не уйдет, Украина не получит помощь от ЕС, – премьер Польши

По словам Дональда Туска, у ЕС нет плана "Б" по выделению многомиллиардного кредита.

Европейский Союз вряд ли сможет разблокировать выделение репарационного кредита для Украины до парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля, поскольку венгерский премьер-министр Виктор Орбан активно использует тему Украины в своей предвыборной кампании. Об этом на пресс-конференции после заседания Евросовета сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что европейским лидерам не удалось убедить Орбана, и он по-прежнему, "используя определенные процедурные или формальные уловки, настроен блокировать помощь для Украины".

Польский премьер отметил, что в Брюсселе будут искать другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто. Туск объяснил, что вопрос предоставления финансовой помощи Киеву требует единодушия среди стран-членов блока. Он также указал, что у ЕС нет плана "Б" по выделению помощи Украине.

"Политическая интуиция подсказывает мне, что до 12 апреля (даты парламентских выборов в Венгрии, – УНИАН) мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот кредит для Украины", – констатировал Туск.

После длительных дискуссий в Евросоюзе в начале февраля 2026 года на уровне послов согласовали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. 11 февраля выделение кредита одобрил Европарламент. Вместе с тем, выделение кредита заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Украина получит кредит в размере 90 миллиардов евро "так или иначе".

