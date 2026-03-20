Цены на нефть отреагировали на обещания разблокировать Ормузский пролив

Цены на нефть утром 20 марта снизились. Котировки "черного золота" падают, поскольку ведущие европейские страны и Япония предложили объединить усилия для обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив, а США объявили о планах по увеличению поставок нефти, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 9:34 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 77 центов – до 107,88 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,54 доллара – до 94,01 доллара за баррель.

В совместном заявлении 19 марта Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность присоединиться к соответствующим усилиям по обеспечению безопасного прохождения через Ормузский пролив.

Со своей стороны министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может в скором времени снять санкции с иранской нефти, застрявшей на танкерах, а также отметил, что возможно дальнейшее высвобождение части американского Стратегического нефтяного резерва. По его словам, такие меры будут способствовать сдерживанию стремительного роста цен на нефть.

Издание Bloomberg отмечает, что удешевлению нефти также способствовали попытки лидеров США и Израиля успокоить инвесторов, которые были встревожены повреждениями энергетических объектов в Персидском заливе. Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что "никуда не будет отправлять войска", отвечая на вопрос о возможности развертывания американских сухопутных сил, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Иерусалим воздержится от дальнейших атак на иранские энергетические объекты.

Старший аналитик рынка в Phillip Nova Приянка Сачдева подчеркивает, что рынки будут оставаться чувствительными к ситуации в Ормузском проливе. Она добавляет, что даже если удастся договориться о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, "полное восстановление логистики может занять очень много времени".

"До тех пор любой прямой удар по экспортной инфраструктуре или маршрутам танкеров может вызвать резкий рост цен, тогда как длительные дипломатические усилия могут сдержать рост цен и ускорить исчезновение "военной премии", – подытожила аналитик.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Цены на нефть существенно выросли из-за войны на Ближнем Востоке и значительного ограничения трафика через стратегически важный Ормузский пролив. Стоимость нефти марки Brent на торгах 19 марта превышала 110 долларов за баррель. Некоторые аналитики не исключают скачка цен на нефть до 140-160 долларов за баррель.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для кораблей, принадлежащих противникам Ирана и их союзникам.

Между тем, по данным СМИ, США срочно стягивают корабли с тысячами морпехов для возможной высадки в Иране, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил, что никуда не будет отправлять войска.

