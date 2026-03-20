Кухня будет блестеть к Пасхе: 8 зон, о которых всегда забывают при уборке

Есть места, которые обычно игнорируются при уборке, но перед Пасхой их лучше довести до чистоты.

Пасха уже совсем близко. Но прежде чем к вам приедут родственники, некоторые из которых очень любят исследовать кухню и любой другой уголок вашего дома с энергией санитарного инспектора, пришло время взглянуть правде в глаза. Все же есть уголки на вашей кухни, которые не убирались должным образом с тех пор, как вы дали себе последнее новогоднее обещание на этот счет.

Вместо того чтобы тратить время на бесконечные походы по магазинам за забытой мелочью, лучше сразу сосредоточиться на главном – тех самых скрытых уголках кухни, о которых мы обычно предпочитаем не вспоминать, пишет G4Food.

Эти зоны все игнорируют

Но сначала подготовьтесь. Ведь любая серьезная уборка начинается с правильной экипировки. Чтобы не отвлекаться в процессе, заранее соберите все необходимое: универсальное чистящее средство, обезжириватель, запас губок, бумажные полотенца и те самые "хорошие" микрофибровые салфетки.

Верхняя часть холодильника . На этой поверхности со временем скапливается плотный слой липкой пыли и жира. Уборка занимает около 5 минут. Необходимо тщательно протереть поверхность обезжиривающим средством и вытереть насухо.

Пространство за плитой . Место скопления остатков пищи, жирных брызг и мелкого мусора. Плиту необходимо отодвинуть, подмести пол и вымыть заднюю стенку прибора, а также прилегающий участок стены и пола.

Фильтр вытяжки . Требует очистки каждые 1-3 месяца, так как забивается жиром и пылью. Снимите фильтр и замочите его на 20 минут в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды или растворенной таблетки для посудомоечной машины. Затем промойте проточной водой.

Внутренняя сторона дверцы духовки . На стекле образуется нагар от жира. Смешайте пищевую соду с белым уксусом до состояния пасты. Нанесите на загрязненную поверхность и оставьте на 20 минут. После этого удалите остатки средства влажной салфеткой.

Резиновый уплотнитель холодильника . В складках уплотнителя часто скапливается влага, крошки и плесень. Используйте старую зубную щетку и теплый мыльный раствор. Тщательно вычистите все изгибы и протрите уплотнитель насухо для предотвращения появления грибка.

Пространство под раковиной . Зона повышенной влажности, где хранятся чистящие средства. Полностью освободите шкаф. Выбросьте пустые емкости и просроченную бытовую химию. Протрите дно шкафа и поддон (при наличии), устраните следы протечек и организуйте хранение вещей.

Подставка для ножей . Внутри прорезей скапливается пыль и мелкий мусор. Переверните подставку и вытряхните мусор. Для очистки внутренних щелей используйте тонкий ершик для бутылок или специальные щетки. Оставьте подставку в перевернутом виде до полного высыхания, прежде чем возвращать ножи.

Полка для специй . Место скопления просроченных продуктов. Проверьте сроки годности на всех емкостях, утилизируйте просроченные приправы. Протрите каждую банку и саму полку от пыли и следов специй.

