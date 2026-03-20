Ученые обнаружили удивительный продукт, замедляющий видимые признаки старения кожи

Он противостоит воспалению и блокирует расщепление коллагена, обеспечивающего упругость кожи. В будущем этот продукт, возможно, заменит даже витамин С.

У современных людей есть огромный выбор средств для ухода за стареющей кожей. Теперь ученые утверждают, что нашли продукт, действительно замедляющий видимые признаки старения.

Речь идет об экстракте черного женьшеня, пишет Prevention. Свежие исследования подтвердили эффективность экстракта черного женьшеня для омоложения кожи.

Что такое экстракт черного женьшеня

Женьшень - это трава с медленно растущими корнями, которая используется в фитотерапии, согласно данным Национального центра комплементарной и интегративной медицины. В частности, в традиционной китайской медицине он использовался как успокаивающее средство и как адаптоген - то есть, он помогает организму справляться со стрессом и восстанавливаться после него.

"Черный женьшень - это экстракт традиционного женьшеня. В процессе обработки экстракт приобретает черный цвет, поскольку активные ингредиенты усиливают свои свойства", - объяснил доктор медицинских наук и исследователь в сфере косметологии Джошуа Цайхнер.

Черный женьшень богат антиоксидантными соединениями, называемыми гинзенозидами, которые обладают противовоспалительным действием, отметил Цайхнер.

Что выяснили ученые

Последнее исследование влияния экстракта черного женьшеня на кожу было опубликовано в журнале Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology. Для исследования ученые создали модели воспалительного старения на клетках фибробластов, которые участвуют в образовании соединительной ткани и эластичности кожи.

Затем исследователи протестировали экстракт черного женьшеня на этих клетках. Они обнаружили, что экстракт черного женьшеня подавляет активность фермента, который расщепляет коллаген - белок, помогающий поддерживать упругость кожи. Коллаген естественным образом разрушается со временем, что приводит к снижению эластичности кожи и образованию морщин. Это говорит о том, что экстракт черного женьшеня может способствовать сохранению коллагена.

Команда также протестировала экстракт черного женьшеня на трехмерной модели кожи и обнаружила, что экстракт помогает восстановить баланс процессов в коже, контролирующих разрушение и восстановление тканей. В результате экстракт черного женьшеня оказался полезен для поддержания структуры кожи.

Исследователи также более подробно изучили гинзенозиды в экстракте черного женьшеня и обнаружили, что они могут воздействовать на белки, связанные с воспалением и старением кожи, и связываться с ними. "Экстракт черного женьшеня обладает потенциальной практической ценностью для смягчения воспалительных процессов старения кожи", - прокомментировали ученые.

Это не единственное исследование, подтверждающее антивозрастные свойства экстракта черного женьшеня. Исследование 2022 года показало, что ферментированный черный женьшень "стимулирует антивозрастной эффект" в фибробластных клетках.

Еще одно исследование показало, что черный женьшень может помочь снизить окислительный стресс и воспаление в коже, которые связаны с образованием морщин.

Почему экстракт черного женьшеня может помочь при старении кожи

Экстракт черного женьшеня воздействует на воспалительные маркеры в коже. Исследование показало, что экстракт черного женьшеня нейтрализует соединение, которое разрушает кожную ткань.

"Черный женьшень показал многообещающие результаты в качестве средства для уменьшения воспалительного старения кожи", - сказал Цайхнер.

Черный женьшень также связывается с воспалительными белками, замедляя процесс старения кожи, добавил доктор Гари Голденберг.

