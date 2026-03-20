В Черниговской области с поличным задержали чиновника ГАСУ из окружения Кондрашова

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Бывший чиновник внес залог в размере 1 миллиона гривень.

Бывший заместитель начальника управления Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в Черниговской области был пойман с поличным при получении взятки. Это произошло на фоне жалоб представителей бизнеса на постоянное давление и "откаты" со стороны госаудита.

Как пишет издание KP.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 12 марта с поличным был задержан Закурин Александр Петрович – экс-заместитель начальника управления, начальник отдела контроля в сфере ЖКХ и инфраструктуры управления Государственной аудиторской службы Украины в Черниговской области.

Отмечается, что Закурину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая с альтернативой освобождения под залог. Фигурант внес залог в размере 1 миллиона гривень (меньше, чем сумма взятки) и подал апелляционную жалобу.

Издание отметило, что жалобу фигуранта будут рассматривать судьи Черниговского апелляционного суда Николай Оседач и Валерий Заболотный, известные спорными решениями и состояниями сомнительного происхождения.

Издание указало, что случай с Закуриным не единичный. Скандалы вокруг управления ГАСУ в Черниговской области существуют уже давно. Так, летом 2024 года Федерация работодателей Черниговщины направила в Федерацию работодателей Украины официальное письмо, в котором указала, что "руководство областного ГАСУ заставляет предпринимателей платить 2% "отката" с каждого выигранного тендера". В случае отказа платить – ведомство якобы блокировало оплату по тендерам "по надуманным поводам".

Параллельно издание "Наши деньги" обратило внимание на следующую ситуацию: среди всех служб восстановления и развития инфраструктуры больше всего "каральных" заключений ДАСУ именно в Черниговской области – 68% всех тендеров завершились требованиями расторгнуть договор. Представители черниговской службы восстановления прямо связали эту ситуацию с приходом нового руководителя в управление ГАСУ Черниговщины – Александра Кондрашова.

Издание отметило, что реакция руководства областного управления ГАСУ оказалась показательной: Кондрашов назвал "конфликт между бизнесом и ГАСУ искусственным и заказным" и сослался на "непрофессиональную коммуникацию".

Предприниматели с такой оценкой не согласились.

Издание отметило, что теперь вопросы о возможной коррупции возникают в отношении черниговского областного управления Государственной аудиторской службы. Хотя задержание бывшего заместителя начальника регионального управления до сих пор не вызвало никакой публичной реакции со стороны центрального аппарата.

