Песков прокомментировал переговоры с Украиной и ситуацию на энергорынке Европы

Россия не будет участвовать в запланированных на 21 марта переговорах между Украиной и США в Соединённых Штатах.

Россия не планирует участвовать в переговорах между Украиной и США, которые должны пройти 21 марта в Соединённых Штатах, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, предстоящая встреча будет двусторонним контактом между украинской и американской сторонами, без участия Москвы, сообщает Интерфакс.

"Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами. Эта пауза (в переговорах по Украине, – ред.) временная. Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трёхстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, он добавил, что "Киев должен без каких-либо условий прекратить безрассудные действия и энергетический шантаж других стран, в том числе и стран членов ЕС", намекая на ситуацию с поставками нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Также Песков заявил, что европейские лидеры вредят собственным избирателям, когда отказываются от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), даже несмотря на возможный дефицит энергоресурсов. "Европейцы продолжают стрелять себе в ногу. Точнее, в ногу своих избирателей. И сейчас уже очевидно, что, конечно, европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Комментарий прозвучал после заявлений главы Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейская комиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ даже в случае нехватки газа в Европе.

Возобновление трехсторонних переговоров

Ранее в Кремле сделали заявление о временной паузе в трехсторонних переговорах. Дмитрий Песков сообщил, что сейчас происходит согласование графиков сторон. Согласно его словам, речь идет о "ситуативной паузе", которая будет прервана после согласования времени для нового раунда переговоров по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении трехсторонних переговоров в Соединенных Штатах Америки. В своем вечернем видеообращении президент подчеркнул, что из США поступают сигналы о готовности продолжить работу в существующих форматах для прекращения войны России против Украины, украинская делегация уже отправилась в США.

