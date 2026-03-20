Война Трампа в Иране уже обходится дороже, чем конфликт Буша в Ираке, – Newsweek

В то же время эти две войны имеют ряд ключевых отличий.

Президент США Дональд Трамп долгое время критиковал войну в Ираке, называя ее катастрофической ошибкой, и как кандидат обещал положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке. Однако спустя три недели после начала операции США в Иране Трамп просит дополнительное финансирование на войну, которое превышает первоначальные потребности в Ираке. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что Пентагон просит Конгресс выделить дополнительные 200 миллиардов долларов на продолжение кампании. И это примерно на 67 млрд больше, чем Буш просил у Конгресса в начале вторжения в Ирак 19 марта 2003 года. По данным издания, тогда Буш просил у Конгресса 74,7 млрд, что с учетом инфляции сейчас составило бы около 133 млрд долларов.

Парадокс войны

США в Иране удалось избежать больших потерь личного состава из-за отсутствия наземной операции. Однако вместо этого значительно больше расходов связано со стоимостью технологий. Буш в свое время просил 74,7 миллиарда долларов на пять месяцев наземных операций с участием 150 000 военнослужащих, бронетанковых дивизий и коалиции из 49 стран.

Тогда как запрос Трампа на 200 миллиардов долларов направлен на финансирование уже проведенных операций, потенциальных будущих атак и пополнение складов. Поскольку за несколько недель США потеряли значительное количество своего высокоточного оружия. В частности, крылатые ракеты "Томагавк", каждая из которых стоит 3,5 млн долларов.

Издание отмечает, что в начале кампании Вашингтон ориентировался именно на высокоточное и дорогостоящее оружие, тогда как у них есть управляемые бомбы JDAM, которые стоят менее 100 000 долларов, но доставляют ту же полезную нагрузку с одинаковой точностью.

Структурные различия

Ключевым структурным отличием остается масштаб этих войн. В Ираке США осуществили полномасштабное вторжение, в котором приняли участие более 150 тысяч военных. После чего война продолжалась еще четыре года. Тогда как операция в Иране – это воздушная и морская кампания без развертывания наземных войск и плана стабилизации четвертой фазы. Для реализации сухопутной операции США потребуется от 500 000 до 1 000 000 военнослужащих, которых у них нет.

Также сложнее география Ирана – сама страна примерно в четыре раза больше Ирака и покрыта высокими горами. Кроме того, в Иране проживает около 90 млн человек, тогда как в Ираке – 25 млн. Важным фактором являются и вооруженные силы Ирана, которые занимают 16-е место в мире, располагают разбросанными подземными сооружениями, передовыми средствами противовоздушной обороны и сетью прокси, охватывающей несколько стран.

Издание отмечает, что в свое время операция в Ираке оценивалась от 50 до 200 млрд долларов. На практике же прямые расходы составили 1,79 триллиона долларов. И они вырастут до 2,89 триллиона долларов, если учесть прогнозируемую помощь ветеранам до 2050 года. Запрос на первое дополнительное финансирование войны Буш проводил на волне собственной популярности на фоне событий 11 сентября. Тогда как Трамп просит гораздо больше денег на более ограниченную операцию, с гораздо меньшей общественной поддержкой.

Ранее издание The Economist писало, что война США в Иране ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Также аналитики отмечают, что время играет на стороне Ирана, что может вынудить Трампа к еще более жестким действиям.

Между тем Newsmax пишет, что США стягивают корабли с морскими пехотинцами на борту в район Ближнего Востока. Издание отмечает, что это происходит на фоне слухов о том, что США готовят наземные операции в этом регионе.

